A Művészetek Házában csütörtök délelőtt megtartott ünnepség elején megemlékeztek Szkárosi Endréről, a Mészöly Miklós Egyesület tavaly elhunyt alelnökéről, majd Csötönyi László, a szekszárdi közgyűlés Kultúra, Civil Szervezetek és Városmarketing Bizottságának elnöke mondott köszöntőt. Az önkormányzati képviselő idézte a költő egyik versét, és kiemelt a soraiból három szót, ezzel jellemezve Mészölyt. Ez a három szó: szemmérték, célszerűség, játék.

Az ünnepet és az ünneplőket köszöntve Kelemen Pál, a Mészöly Miklós Egyesület ügyvezető alelnöke is szólt Szkárosi Endréről, a korábbi emléknapok gondos szervezőjéről, akinek munkáját tovább folytatják. Megemlítette, hogy nem csak a szülővárosban őrzik, éltetik Mészöly Miklós emlékét, hanem ennek jegyében tartanak irodalmi találkozókat Pesten is. Kelemen Pál kiemelte a szekszárdi rendezvények, így a Magasiskola jelentőségét is, hiszen Mészöly nem csak a hivatásos szövegelemzők, kutatók számára kínál nagyszerű felfedezéseket, hanem mindenkinek.

Ennek jegyében tartott előadást Urbanik Tímea irodalomtörténész Mészöly prózájának az idők során alakított szövegváltozatairól. A Szegedi Tudományegyetem docense taglalta a Zsilip című írást, melyet az író többször, több változatban tett közzé. Volt műhelynapló, töredék, gimnasztika egy regényhez – Mészöly a negyvenes évektől kései munkásságáig többször írt ennek kapcsán. az alkotásokat elemezve Urbanik Tímea szólt Polcz Alain és Mészöly alkotói kapcsolatáról is, melynek sok jelét találta.

Az előadást egy filmvetítés követte: a tavalyi Mészöly Miklós díjas Bartók Imréről készült, közel egy órás portréfilm Gacsályi József és Pomsár Tamás munkáját dicséri.

A portréfilm után következett a Mészöly Miklós Emlékplakett átadása: az elismerést idén Nagy Boglárka, a Jelenkor Kiadó vezetője kapta. Laudációjában Lovas Csilla irodalomtörténész, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum főmuzeológusa elmondta, a kitüntetett évtizedek óta foglalkozik Mészöly munkásságával. Az évezred elején sajtó alá rendezte az író 1948 és 1980 között írt műhelynaplóit, ez a XX. századi irodalom és művészettörténet számára is jelentős forrásmunka. Emellett, a Jelenkornál megjelent Mészöly Miklós összes műveit bemutató új sorozat három kötetének is a szerkesztője volt, s a Libri könyvesboltok és a Jelenkor – diákoknak térítésmentesen adott – Nem felelt meg neki című kötet novelláit is ő válogatta. Ezek elismerésére adományozta a Mészöly Bizottság Nagy Boglárkának a kitüntetést, amelyet Csötönyi László adott át.

Az ünnepségen, a szerdán megrendezett Mészöly Miklós vers és prózamondó verseny két győztese, Főglein Liza Kató (Szekszárdi Garay János Gimnázium) és Dávid Marcell (I. Béla Gimnázium) szavaltak verset és prózát, majd a Mészöly Miklós díj átadása következett. Idén ezt az elismerést Szeifert Natália író, költő, a Holdkatlan Szépirodalmi és Művészeti Folyóirat szerkesztője vehette át Márjánovics Diána irodalomtörténésztől, a Mészöly Miklós Egyesület elnökétől. A díjazottat Szörényi László, az egyesület tiszteletbeli elnöke köszöntötte, s méltatta regényét, az Örökpanorámát, amely egy képzeletbeli falu keletkezését és pusztulását mutatja be.

Az ünnepség résztvevői ezt követően megkoszorúzták a 2001-ben elhunyt írónak a Művészetek Háza előtti sétányon álló szobrát.

Az emléknap programja délután az Irodalom Háza Mészöly Miklós Emlékházban folytatódott, ahol Ódor János Gábor, a megyei múzeum igazgatója és Liebhauser János, a megyei könyvtár igazgatója beszélgetett az idei kitüntetettekkel.