Francois Pignon (Pierre Richard) özvegyember, egyedül neveli lányát, Jeanne-t. Már régóta munkanélküli, és végső kétségbeesésében elhatározza, hogy kirabol egy bankot. A kétbalkezes férfi azonban elszúrja az akciót, ezért úgy dönt, hogy a biztosabb menekülés érdekében túszt ejt. A kiszemelt áldozat egy börtönből most szabadult nehézfiú, Jean Lucas (Gérard Depardieu), akit bosszant a rabló ügyetlensége, ezért kénytelen maga irányítani az akciót, amikor a rémült rabló véletlenül lábon lövi. És ez még csak a kezdet.

A négybalkezes című francia filmet a legtöbb helyen fergeteges vígjátékként aposztrofálják, és bár bővelkedik humorban, az élet kevésbé napos oldala is felsejlik benne. És mivel a történet szerint az egyik főhős nehézfiú, ráadásul a furcsa páros menekülni kényszerül, az akció sem hiányzik ebből a lassan négy évtizede készített alkotásból. Pierre Richard ebben a moziban is azt hozza, amiben kifejezetten jó, azaz a kissé ügyefogyott, balek, de végtelenül jószándékú és szerethető figurát, akinek még egy bűnöző sem tud ellenállni. Ehhez persze az is kell, hogy ez a rosszfiú a lelke mélyén mégiscsak jó legyen, és persze a filmbéli kislány közreműködése is szükségeltetik, hogy a két férfi között valami barátságféle alakuljon ki.

Négybalkezes, Filmcafe, 17.25