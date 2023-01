Mire jó a sajtó? A helyi, sióagárdi újságból szerzett tudomást arról 2012-ben Finta Mihályné, hogy minden évben meghirdetik Budapesten a Betlehemi jászol pályázatot tárgyalkotók, kismesterek számára, és a faluból valaki (Szücsné Pál Ilona tojásdíszítő) már be is került a legjobbak közé. Ezen felbuzdulva ő is kezdte küldözgetni a munkáit, karácsonyi, adventi hímzett asztalterítőket, melyek sikert arattak, beválogatta őket a zsűri a kiállítandó anyagba.

A tárlat a Szent István-bazilika lovagtermében tekinthető meg január 8-ig. A korábbi években is frekventált helyeken mutatták be a hazai és a határainkon túli kézművesek remekeit: a Magyarság Házában, a Néprajzi Múzeumban, a Duna Palotában és a Vajdahunyadvárban. A művészi igényű alkotások legeslegjobbjairól képeskönyvet adnak ki minden esztendőben.

Napjaink egyik fontos törekvése, hogy a kézművességet, a népművészetet vigyük be a lakásainkba. Jelenjenek meg a díszítések a ruháinkon, terítőinken, bútorainkon!

Sióagárdon is virágzott a népi kultúra (A szerző fotója)

– Én most két asztalközép-terítővel neveztem be – mondja Fintáné –,: egy fehér, lyukashímzésessel és egy színes, sióagárdi mintással, amit a nagyszüleim által szőtt kendervászonra hímeztem. Mindkettő látható a bazilikában. És mindkettő jól mutat egy mai lakószobában is.

A sióagárdi kismester nagy szőttes gyűjteménnyel rendelkezik. Hosszú ideig néptáncos volt, jól ismeri és készíti is a helyi viselet részeit, főleg hímzett ingeket, kendőket, zsebkendőket. Szeretne hiteles darabokat hagyni az utókorra. – Nem az eladhatóság a cél – hangsúlyozza –, hanem a megörökítés és a továbbadás. Sióagárd nem annyira ismert, mint Bogyiszló és a Sárköz, pedig itt is virágzott a népi kultúra, amit nem szabad veszni hagyni!

A falu általános iskolájában már tanítják néhány kézműves mesterség alapjait. A hímzés oktatását szeretnék olyan szintre fejleszteni, hogy a gyerekeknek „legyen benne a kezükben a sióagárdi minta”.