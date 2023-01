Elmúlt tíz évének eddigi gyümölcseit osztotta meg az érdeklődőkkel Wusching Ibolya. A Pécsett élő, de Tolna vármegyei gyökerekkel rendelkező alkotó létrehozott és a napokban a wolya.art címen elérhetővé tett egy olyan weboldalt, mely festményeit tartalmazza.

Művei összetéveszthetetlenül egyediek. Akárha az ötvenes-hatvanas éveket jellemző pop-art irányzat mai képviselője lenne, ezt sugallják egyenes vonalú ábrázolásai. Maradéktalanul megvalósította mentora, Biszák László javaslatát. A szekszárdi festőművész arra biztatta, hogy találjon rá olyan stílusra, ami különbözik másoktól és később abszolút felismerhetővé teszi majd a sajátos jegyek alapján.

– Így történt, hogy elkezdtem vonalakban, szögletesen ábrázolni mindazt, ami a képzeletemben megjelenik – közölte honlapján Wusching Ibolya. – Illetve az inspiráló fotókat is igyekeztem lefordítani és visszaadni a vásznon ebben a szögletes formában.

Illusztrációi díszítik Gänszler Beáta három évvel ezelőtt megjelent, Tizenkettő című, a női lélek rejtelmeibe avató könyvét. Sőt, többről van szó, mint díszítésről. Művei jelentős ihlető erővel járultak hozzá a novellák végső formába öntéséhez. Az együttműködését így jellemezte a már említett Biszák László: „Az egyik a szív, a másik a dobbanás. Csodás az összhang a kép és a szöveg között.”

Wusching Ibolya 1971-ben született Bonyhádon. Nagymányokon nőtt fel, itt járt általános iskolába – itt ismerkedett meg Gänszler Beátával – , majd Szekszárdon végezte el a Kereskedelmi Szakközépiskolát. Pécsre huszonegy évesen költözött és másfél évtizedig körömkozmetikusként dolgozott. Jelenleg állatorvosi asszisztensként tevékenykedik és maga is nagy állatbarát. Kiváltképp kedveli a macskákat, minden festményén elrejt valahol egy cica motívumot. Öt évvel ezelőtt a székesfehérvári Sturcz Tímea és a szekszárdi Tamaskó-Komjáti Anett társaságában közös kiállításon mutatkozott be a tolnai Mag-Házban. Tavaly decemberben mondhatni hazaérkezett, hiszen dr. Reining-Kádár Krisztinával együtt gyermek- és kamaszkora helyszínén, Nagymányokon mutatkozott be festményeivel.