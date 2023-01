Miként 2004 óta minden esztendőben, úgy idén is emléknappal tisztelgett Mészöly Miklós előtt január 19-én Szekszárd városa és a Mészöly Miklós Egyesület. Hagyományosan a születésnapján idézték fel a Kossuth-díjas író, költő emlékét.

Az emléknapra összegyűlteket Kelemen Pál, a Mészöly Miklós Egyesület ügyvezető alelnöke is köszöntötte, és szólt a szervezet tavaly elhunyt alelnökéről, Szkárosi Endréről is, a korábbi ünnepek gondos szervezőjéről. Beszélt arról is, hogy nem csak a szülővárosban őrzik Mészöly Miklós emlékét, de szerveznek irodalmi találkozókat Pesten is, de kiemelte a szekszárdi rendezvények, így a Magasiskola jelentőségét is.

Urbanik Tímea irodalomtörténész előadását követően a tavalyi Mészöly Miklós díjas Bartók Imréről készült, Gacsályi József és Pomsár Tamás által készített portréfilm vetítésével folytatódott az ünnepség, amelyen elismerések is gazdára találtak. A Mészöly Miklós Emlékplaketett idén Nagy Boglárka, a Jelenkor Kiadó vezetője kapta, míg a Mészöly Miklós díjat Szeifert Natália író-költő, a Holdkatlan Szépirodalmi és Művészeti Folyóirat szerkesztője vehette át Márjánovics Diána irodalomtörténész, a Mészöly Miklós Egyesület elnökétől.

Az emléknap eseményeiről hamarosan részletes beszámolóval is jelentkezünk.