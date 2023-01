Állandóan csúfolják, mert rossz fizikai állapotban van, emellett hipoglikémiában is szenved, tehát a vércukorszintje a normális érték alsó határa alatt van, ami cukorbetegeknél fordul elő, de egészséges embernél is megjelenhet. A főhős Amerikában, a New Yersey államban található West Orange-ban él tízéves lányával és az édesanyjával. A West Orange Pavilion bevásárlóközpontban dolgozik. Az álma, hogy bekerüljön az állami rendőrséghez. Amikor rablóbanda támadja meg az áruházat, lehetőséget kap arra, hogy bizonyítson.

A film főszereplője, Kevin James amerikai színész-humorista az alkotás egyik forgatókönyvírója is, tehát formálhatta a szerepet, amelyet később eljátszott. Az akciójelenetekben saját maga vállalta a veszélyesebb mutatványokat, amelyek közben számos zúzódást szenvedett.

– A legrosszabb az volt, amikor bele kellett zuhannom a gyereklabdagödörbe – mondta el egyik forgatási élményéről. A pláza ásza című alkotást 2009-ben mutatták be. A jellemzések szerint a film pofonegyszerű vígjáték, amely a tíz éven felüli és a serdülő gyermekek szívét is elnyeri, hiszen képesek azonosulni az esetlen, esélytelen, túlsúlyos hőssel. A könnyed nevetésre vágyó felnőtteknek is ajánlható a film, hiszen minden percében szórakoztató.

A pláza ásza, Viasat Film, 16.55