Ha már ott van, úgy dönt, producerként beszáll a filmszakmába, merthogy van egy klassz ötlete. A kisstílű, elfelejtett rendező, Harry Zimm (Gene Hackmann) személyében megfelelő társra talál és ketten együtt elkezdenek összehozni egy mozit. Nemcsak a show-biznisz labirintusában nehéz eligazodni, de a régi haverokkal is akad némi gond. Egy korábbi ügy miatt egy maffiafőnök kezdi üldözni Chilit, akinek nem éppen kedvesek a szándékai, tetejében rengeteg filmes és alvilági rosszarcú is tiszteletét teszi a casting és forgatás alatt.

Barry Sonnenfeld rendező alkotása, a Szóljatok a köpcösnek! a ’90-es évek sikerfilmje volt, amelyet gyakran hasonlítanak a korszak másik közönségkedvencéhez, a Ponyvaregényhez. Sikere nem véletlen: egy rendkívül ügyes és stílusos mozi mind a mai napig, amin kevésbé fogott az idő vasfoga. Jó sztori, eszméletlen beszólások, találó karakterek, zseniális színészi alakítások jellemzik a filmet. Nem véletlenül hozott Travoltának egy Golden Globe-díjat. Maga a sztori kellemesen tekervényes, szórakoztató, többedszerre is élvezhető és ma este véletlenül meg is nézhetjük.

