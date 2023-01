Sam „Ász” Rothesteint, a chicagói hazárdjátékost (Robert De Niro) a maffia Las Vegasba küldi, hogy átvegye az egyik kaszinó irányítását. Samnek a rendet és a bevételt kell felügyelnie. Rövid időn belül felfuttatja a kaszinót, közben megismerkedik a könnyűvérű Gingerrel (Sharon Stone), akivel hamarosan össze is házasodnak. A gondok akkor kezdődnek, amikor a városban megjelenik Sam gyermekkori barátja, Nicky Santoro (Joe Pesci), a könyörtelen gyilkos, aki részt kér az üzletből.

Az 1995-ös Casino Las Vegas fénykorát mutatja be, a szerencsejátékok világának kevésbé szép oldalát feltárva. A film Nicholas Pileggi regénye alapján készült, és valós történetet mesél Martin Scorsese rendezésében, egyes vélemények szerint ez minden maffiafilmjének összegzése. A karakterek a legkritikusabbak szerint is zseniálisan vannak felépítve, a film, sehol sem vontatott, végig tartja a feszültséget. Robert De Niro és Joe Pesci a karrierjük során sokszor játszottak elegáns, öltönyös gengsztereket a film­vásznon, ebben a filmben szintén, a tőlük megszokott módon, fantasztikusan. Később Michael Franzese, a Columbo maffiacsalád egykori vezére úgy nyilatkozott, hogy Pescinél hitelesebben senki nem alakított még maffiatagot.

A film bemutatása óta számtalan érdekesség kitudódott a filmről. Egyik ilyen, hogy a két színészlegenda filmbeli párbeszédei szinte végig rögtönzés eredményei voltak. A rendező csak annyit közölt, hogy honnan indítsák és hova fusson ki a beszélgetés, a többi rajtuk múlt. Nem közismert, de szintén érdekes, hogy a Casino jelmezei nagyjából egymillió dollárba kerültek: csak Robert De Niro hetven különféle ruhát hordott a filmben, Sharon Stone pedig negyvenet. A film nívóját mutatja az is, hogy Ginger szerepére egy sor színésznő versengett, Sharon Stone előtt Nicole Kidman, Melanie Griffith, Rene Russo, Cameron Diaz, Uma Thurman és Michelle Pfeiffer is esélyes volt. Egy ideig a felnőttfilmes Traci Lords is komolyan felmerült és Madonnát is majdnem beválogatták, de Scorsese végül Sharon Stone mellett döntött.

Összegezve a Casino egy nagyon tanulságos kis mese az életről, és mindenkinek ajánlható annak ellenére, hogy nem egy mai film. Tipikusan olyan mozi, amit ha megnéz az ember, akkor automatikusan újra szeretné látni még vagy ötször. Ma este újra itt a lehetőség...

