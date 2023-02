Mindenki azt várja tőle, hogy egyetemre járjon, csatlakozzon az amerikai Békehadtesthez. A cél a világbéke és a nemzetközi barátság elősegítése. A fiatal lánytól tulajdonképpen azt szeretnék, hogy megmentse a világot, mielőtt hozzámenne egy orvoshoz – hiszen az édesapja is orvos.

Frances 1963 nyarán egy amerikai üdülőhelyen nyaral a szüleivel, lánytestvérével, és itt váratlanul beleszeret a huszonnégy éves Johnny Castle táncoktatóba s az egész élete megváltozik. A női főszereplő Jennifer Grey, partnere a filmben a 2009-ben elhunyt Patrick Swayze.

Az ikonikus jeleneteik mellett érdemes emlékeznünk a mozi dalaira is, amelyek egyenként repítenek vissza bennünket a hatvanas évek forró-fülledt, álomszerű világába. A The Ronettes lánycsapat Be My Baby című slágere a mozi nyitódala azonnal ismerősen cseng, valamint sokan szeretik még mai is Eric Carmen előadó Hungry Eyes című nótáját. A főszereplő Patrick Swayze zenei előadóként is megtalálható a film romantikus dallistáján, ő a She’s Like The Wind című dalt énekli.

