A filmet Jack Finney 1955-ös regénye alapján készítették, és 1956-ban filmesítették meg először A testrablók támadása címmel. A 2007-es verzió története az Amerikai Egyesült Államok területére lezuhant Patriot űrállomás roncsait járja körül annak fényében, hogy a baleset helyszínén idegen anyagot találnak.

Minden megváltozik, veszélyes járvány veszi kezdetét, az ismeretlen eredetű spóra az ember DNS-ét támadja, átveszi az irányítást a testek felett. Carol Bennett washingtoni pszichiáter (Kidman) egyszer csak azt veszi észre, hogy mindenhol érzelemmentes emberi lények járkálnak, és rájön, hogy mindennek köze van az influenzajárvány elleni oltásokhoz.

A filmet azoknak is érdemes újranézni, akik már látták, hiszen egyrészt időtálló alkotásról van szó, másrészt hazánkban is már mindenkit az ufók, az amerikai ufóbotrány foglalkoztat. Annál is inkább, mert a közelmúltban a Fehér Ház bejelentést tett az Észak-Amerika felett észlelt és lelőtt titokzatos légi eszközökről, amelyeknek eredete ismeretlen, de kockázatot jelentenek a repülésbiztonság szempontjából.

Invázió, Film+, 23.25