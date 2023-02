– Már az első napi próbák is biztatóak voltak. Appelshoffer János elmondta:

– Most egyelőre csak az időjárás miatt izgulunk, de bízunk benne, hogy megússzuk eső nélkül. Ez egy korábban bemutatott darabunk, amit tíz éve csináltunk. Ez nagy idő, a világ és a mi számunkra is. Sokat értünk időközben, én magam is, és átdolgoztuk az előadást. A nagy különbség az eredetihez képest, hogy az ifjúsági regényből, ami az egésznek az alapja (ez egyébként Berze-Nagy Ilona: Lábuk nyomát elmosta a víz című műve, ami a török kori Magyarországon játszódik), abból minél több szöveget szerettünk volna a felújított darabba beemelni. Azt gondoltam, hogy ezekkel a ­szövegekkel nagyon kerekké tudjuk tenni az egész történetünket.

Appelshoffer János a Táncművészeti Egyetem néptánc tanszékének adjunktusa, táncművész. Fotó: Balogh Tamás

– Hol van benne a mágia?

– Szerintem ott, hogy jó döntéseket hoztunk. És most ezzel egy kicsit hadd dicsérjem magunkat. A témaválasztásért. Ez most megint nagyon a miénk, a földváriaké, a mi kultúránk része. Olyan nevek szerepelnek benne, akiknek a viselői még ma is közöttünk élnek. Emellett olyan viseletről beszélünk, ami még mindig ott lóg az öregasszonyok szekrényében. Azt a bizonyos fekete kötényt mi minden szüreti fesztiválon fel fogjuk kötni, ami ott fog lógni a lányok ölén.

Szinte a színpadról érkeztek a földvári búcsúba, a Szent Ilona Öregtemplom parkjába. A táncművész nyomatékosít: – Minden fellépést komolyan veszünk, ezt is. Vallásosak vagyunk. Bármi történjék, és akármilyen fáradtak vagyunk, ha egy párral vagy egy kisebb csoporttal is, de itt leszünk. A két napot én nem sikerszériának nevezem. Dolgozunk, csináljuk, és hála Istennek sokszor jó dolog születik belőle.

– Hogy telt az a hét?

– Délelőtt és délután pró­báltunk, utána este zenéket vagdostam, magyaráztunk, olvastunk. A másik ember varrt, a harmadik fúrt-faragott. Minden este egy kis csapatösszetartás is volt, és az is annak a hétnek a nagyon fontos tartozéka lett. Felülírhatatlan barátságok szövődnek. Két élőzenekarral dolgozni mindig kétélű dolog, nagyon ­nehéz ügy. Nyilván sokkal egyszerűbb lenne, ha csinálnánk egy jó minőségű, stúdió-hangfelvételt, azt berakjuk, mindig kiszámíthatóan, ugyanúgy szól. De! És itt jön a lényeg: az élőzene mindent felülír. Akik itt muzsikáltak, a magyar és a török zenét játszók is a táncházakban nevelkedtek. Egész estéket képesek végigmuzsikálni. Láb alá. Mindenkinek a kívánsága szerint: milyen tempóban és dallamban. És ezt ők nagyon tudják. Van benne rizikó, de megéri.

