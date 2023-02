A történet szerint Will Randall (Nicholson) könyvkiadó-szerkesztő hazaútja során az autójával véletlenül elüt egy fekete farkast, amely aztán meg is harapja. A magánélete is megroppan, azonban a farkassal való találkozása után hirtelen energikusnak érzi magát, és érzékszervei felfokozottan működnek.

A filmről szóló kritikák között van olyan, amely szerint a Farkas nem igazán horror, inkább egy szuperhősfilm a középkorúaknak. Hozzátették: sokakat megtéveszthet a cselekmény alapja, miszerint valakit telihold idején megharap egy farkas, és lassan elkezdi felvenni az állati jellemvonásokat, miközben titokzatos – esetleg gyilkos – alvajáráson megy keresztül. Ám ezen kritika szerint a film valójában ezt az ismerős vérfarkastörténetet használja arra, hogy olyan alkotás szülessen, ami lélekben közelebb áll egy klasszikus képregény-eredettörténethez.

Egy másik kritika viszont azt taglalja, hogy a Farkas határozottan ugyanabba a kategóriába tartozik, mint a „filmek, amelyeknek egyáltalán nem kellene létezniük”. – A Farkas című film ahhoz hasonlítható, mint amikor egy sajtburgeres pizzát egy olyan motelszobába szállítanak, ahol nincs működő illemhelyiség.

Farkas, FilmCafe, 21 óra