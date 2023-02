Az akció minimum két fő részére, legalább két helyszín megtekintése esetén érvényes. A Zsolnay Negyed látnivalói nagy népszerűségnek örvendenek az idősebb korosztály körében is, ezt a vendégkönyvi bejegyzések is igazolják – volt olyan elégedett látogató is, aki a 90. életévéhez közeledve kereste fel a Gyugyi-gyűjteményt.

Féláron látogatható így párosával a fent említett Gyugyi-tárlat mellett a Zsolnay Család- és Gyártörténeti Kiállítás, a Rózsaszín Zsolnay Kiállítás, a Zsolnay Mauzóleum, a Látványmanufaktúra, a Labor – Interaktív Varázstér, a Planetárium, az m21 Galéria és az 1861 Kesztyűmanufaktúra.