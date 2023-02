Három kategóriában lehet nevezni: 18 év alattiak, 60 év fölöttiek, illetve a kettő közötti korosztályba tartozók. A téma az öregedés, a fiataloktól is az öregekről szóló, az öregséggel kapcsolatos pályaműveket várnak. Általában kategóriánként 40-50 képalkotó verseng a díjakért. Az idén, a hatvan pluszosok mezőnyében a dombóvári Tilinger Sándornak ítélték az első díjat, Utcazenész című, fekete-fehér felvételéért. A zsűri értékelése szerint: jó pillanatban elkapott, szépen szerkesztett zsánerkép.

Tilinger Sándor

Az időnként lapunknak is dolgozó szenior fotós 2018 óta szokott benevezni erre a megmérettetésre. Nyert már korábban is kategóriadíjat, sőt egy alkalommal fődíjat is. Gyakorlatilag végigfotózta az életét. A hatvanas évek elején kezdte, filmes gépekkel, tányérokba töltött vegyszerekkel hívva elő a képeit. (Rövid ideig filmezett is, és filmklubot vezetett.)

A kilencvenes években aztán, ahogy a pályatársai, áttért a digitális technikára. Képei közel száz egyéni és csoportos tárlaton voltak már láthatók. Portréi erősek, beszédesek, azokkal érte el eddig a legtöbb sikert.

Utcazenész, a nyertes kép. Fotó: Tilinger S.



Egy könyve is megjelent, Fénnyel, géppel címmel, mintegy 180 remekbeszabott fotóval. Most egy új kiadványt tervez, szintén fényképalbumot, melybe városa, Dombóvár tájai, utcái, épületei, eseményei, emberei lesznek láthatók.

Van miből meríteni, hatvanévnyi képanyag áll rendelkezésére. Gondosan archivál, szeretné, ha fennmaradhatna ez a múltidéző képgyűjtemény.