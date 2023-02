Kersák Viktória kiállítása február 8-án nyílt meg és mindössze két hétig - február 24-ig - tekinthető meg a bonyhádi művelődési központ emeleti galériájában. A tárlat a szokásos egy hónapnál jóval rövidebb, aminek oka, hogy az alkotó március elején Dubai-ba utazik.

– Kaptam egy fantasztikus lehetőséget Balásy Szabolcs, a Voisingers karnagyának jóvoltából. A Dubai mellett található Sharjah-ban fogom képviselni Magyarországot, a hagyományainkat, utcaportrékat készítek majd magyar motívumokkal ellátva, illetve népdalokat fogok énekelni - magyarázta az ifjú művész.

Viktória jelenleg Pécsett tanul, ám nem mondhatjuk, hogy az átlag gimnazisták életét éli.

– Az első kiállatásom tavaly volt itt a Babitsban Pécsen - ahol jelenleg végzős tanuló vagyok - az összes portrém, illetve az UNICEF-sorozatom is ki volt állítva. Elég sok hobbim van: fotózok - főleg portékat készítek -, verseket írok, rajzolok és kórusban is éneklek.

Szép számmal jelentek meg az érdeklődők a megnyitón (Fotó: Máté Réka)

A művész palánta tagja a VoiSingers-nek, akikkel tavaly a Kinizsi a Nép fia című musicalben is fellépett már. Rajzait jobb agyféltekés technikával készíti, ismerősei felkérésére rendszeresen vállal megrendeléseket is.

– A jövőben angol-német tanár szeretnék lenni, de a rendezvényszervezés is érdekel, így mindenképp ezt a képzést is el akarom végezni. Talán egyszer egy rajzos vállalkozást is indítanék, mivel nagyon szeretek rajzolni.

Az alkotó kiemelte ihletet általában a karakteresebb arcok adnak neki, ezért is szereti főleg férfiak portréját elkészíteni és egyik legnagyobb kedvence egy Robert de Niro-t ábrázoló alkotása. A bonyhádi kiállításon található még Johnny Depp-ről, Tom Hanks-ről, Will Smith-ről és sok más hírességről is grafikája.

Nemcsak énekhangja és rajztehetsége kiemelkedő a gimanzista lánynak, 2021-ben a Kultúrpart VersVersenyének kűlöndíját is elnyerte Romcsifilmes-nyálas című szerzeményével.

Romcsifilmes-nyálas

Tudod, mikor jöttem rá, hogy tényleg szeretlek?

Mikor a két gyönyörű szemednek

Tükrében magamat láttam mosolyogva,

És többé nem ültem otthon azon aggódva,

Hogy nyolcvan macskával élek majd egyedül

Egy öregasszonyszagú, szemtelenül

Kicsi városi panelban,

Ahol a környéken csak Lidl van.

De már akkor is tudtam, mikor

Az arcodon elterült az a bizonyos vigyor,

Mintha egy jóllakott óvodást láttam

Volna, és vártam

A szokásos "kilenc utáni film" folytatását, mert

Aztán az mindig átment

Valami teljesen másba,

De ezt a titkot inkább nem bízom másra.

Kétségkívül beléd estem, de nem bánom,

Mert mindig is az volt az álmom

Hogy egy olyan fiúval vagyok

Együtt, aki segít fizikázni, meg ha jönnek a fagyok

Felmelegít engem,

Az elvileg téli kabáttal szemben,

Ami jó drága volt, de igazából

Nem volt más, szinte csak egy vékony fátyol.

Éjszakánként hiányzol mellőlem,

Annyira remélem, hogy ez a dolog soha nem tűnik el belőlem,

Ez a romcsifilmes nyálas

"Biztos hogy nem vagyok százas"

Érzés, amitől teljesen megbolondulok,

És folyton elbambulok

Nap közben, mikor figyelni kellene

Különben nem leszek a tantárgyak mestere.

Elhagyok majd minden holmit,

Bár ez teljesen mindegy ha van kit

Szeretni a tizennegyedik februári napon,

Akár együtt vakon-

Vacsorázunk, (mert van ilyen),

Akár máshol csapatjuk a cityben,

A lényeg hogy együtt legyünk

Bárhol, az onnantól a mi helyünk.