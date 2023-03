Végigjárta a szakmai létrát

Dr. Magyar Pál, az adományozó gyakorta megszólalt lapunkban, 2001-ben, megyei főügyészi kinevezése alkalmából többek között ezt nyilatkozta: „– Bár őcsényi vagyok, s a szüleim most is ott élnek, kicsit bonyhádinak is érzem magam. A Petőfi Sándor Gimnáziumban érettségiztem, ott voltam kollégista. A középiskola nekem sokat adott, szinte többet, mint az egyetem. A jogi diploma megszerzése után egyenes volt az utam, hiszen a Legfőbb Ügyészség ösztöndíjasa voltam. Végigjártam a szakmai, ha úgy tetszik a szamárlétrát. Szinte mindent csináltam, amit büntető ügyszakban érdemes. Közlekedési ügyészként egy kicsit belekóstoltam más területekbe is.”