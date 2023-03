A Csobogó együttes még tavaly megzenésítette a költő Falu végén kurta kocsma című versét, s miután az koncertjeiken szép sikert hozott, úgy döntöttek, képpel, mozgóképpel is megörökítik a produkciót. Az igazi az lett volna, ha az eredeti helyen, a pár száz lelket számláló Szamos menti Tunyogmatolcson készül a videoklip, de a hajdani kocsma ma látogatóközpont lett, ahol nehéz lett volna a forgatás. Így Takleréknél – ahol már korábban is készítettek videót –, a borbirtokon, lévő, sárközi hagyományokat őrző Fecsketanyában rendezték be a helyszínt, a kocsmát.

A február közepi szombaton itt jött össze az alkotó csapat, zenészek, színészek, sminkesek, kamerás emberek. A szereplők pedig nem korhű ruhákban, hanem napjaink öltözékeiben voltak, hiszen ma is van hangos, vidám mulatság, ma is vannak dölyfös, parancsolgató uraságok, miként van néha az emberekben megértés, és a kérésre, hogy „szegény édesanyám beteg”, elcsendesednek.

A tíz éve alakult Csobogó együttes négy muzsikusával, Varga Jenővel, Decsi-Kiss Andrással, Fenyvesi Gáborral és Horváth Tamással együtt játszott most a zenetanár Mihalovics Zsolt, a Csokonai díjas Bogyiszlói Zenekar vezetője. Pomsár Tamás és Pék István kamerái előtt pedig a decsi Csillagrózsa Együttes tagjai ropták a táncot, és jó hangulatban készültek a felvételek.

Az ilyenkor szokásos utómunkák a végéhez közelednek, s csütörtökön este a Takler borbirtokon premier előtti vetítés lesz, ahol a szereplőknek is megmutatják a kész produkciót.

A hivatalos bemutatója a videoklipnek március 14-én lesz Budapesten a Takler Borbárban, s rá egy hónapra, április 15-én, szintén Budapesten, a Belváros-Lipótváros Önkormányzat dísztermében, a magyarlakta területek versmondóinak nemzetközi versenyén, zárásaként, ismét levetítik a Petőfi vers képes, zenés feldolgozását.