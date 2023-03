Háromfős delegáció járt itt a szigetországból 43 perce

Főleg a pille miatt érkeztek a japán kutatók Pincehelyre

A mai és a néhány generációval korábbi magyar életmód, népi kultúra is érdekli a japán kutatókat. Egyetemisták érkeznek majd nyári gyakorlatra, terepmunkára Pincehely környékére. Ezt előkészítendő járt itt most egy háromfős delegáció a szigetországból. A település polgármestere is fogadta őket.

Wessely Gábor Wessely Gábor

Kuvik Istvánné (balról), dr. Kriston-Vízi József, Vódli Bence, dr. Zádori Iván, Tanaka Hiromasa, Oishi Kana és Zhang Xiao Rui (Beküldött fotó)

Japánig röppent a pille híre. A Kapos és Koppány menti viselet, főleg az egyedi fejdísz, a pille iránt a távoli szigetországban is érdeklődnek. De nem csak ez iránt. A mai magyar életmódot és a régi népi kultúrát is kutatják a szakemberek, egyetemi oktatók és diákok. Dr. Tanaka Hiromasa professzor és két munkatársa, dr. Zhang Xiao Rui professzor asszony és Oishi Kana tanársegéd néhány napot a Kapos mente északi részén töltött. Főleg Pincehelyen néztek szét, ahol szinte érintetlen népi kultúrát találtak. Előkészítettek egy nyár végi, ősz eleji kutatást, melyen majd magyar és japán egyetemisták is részt vesznek. Szervezőmunkájukat segíti a dombóvári dr. Kriston-Vízi József etnográfus, nyugalmazott múzeumi főtanácsos, aki régi ismerőse a japán professzornak, és aki a pille legavatottabb ismerői közé tartozik. – Az ELTE és a Meisei University régóta kapcsolatban áll – vázolta a helyzetet az etnográfus. – A japán egyetem végzett már kutatást Észak-Erdélyben, s most Pincehely térségében találták meg leendő nyári gyakorlatuk helyszínét. Jelenkori és múltba tekintő életmódelemzést végeznek. Érdekli őket többek között az egykor rendszeresen használt asszonyi fejviselet jellegzetes darabja, a pille is.

Pincehely elhelyezkedése, nem kevert lakosságának még meglévő sajátosságai, épített és szellemi öröksége, a sokszínű civil élet, s nem utolsósorban a mindennek megújult közösségi színteret nyújtó görbői Csehfalvay/Dőry-kúria figyelmet érdemel. A pille bemutatása a vendégeknek (Beküldött kép) Figyelmet a hazai, a közeli és távoli kulturisták és értékfelfedezők részéről. Ebben az odafigyelésben és figyelemfelhívásban szeretne részt vállalni majd az a nemzetközi kompánia, amelyben japán és magyar (budapesti és szekszárdi) egyetemisták vennének részt, oktatókkal. A szervezés még folyik. Munkájuk eredményét természetesen dokumentálni fogják. A japán kutatói delegációt fogadta Piringer József pincehelyi polgármester, akivel a szeptember eleji japán–magyar terepmunka tematikájáról, a gyűjtött anyag világhálón való közzétételéről, és annak egy nemzetközi idegenforgalmi értékbázisba emeléséről egyeztettek. Részt vett az előkészítő terepbejáráson dr. Zádori Iván professzor, a PTE-KPVK helyettes dékánja, a vidékfejlesztési intézet vezetője a szekszárdi kar képviseletében. A vendégeket Kuvik Istvánné, a Pincehelyért Egyesület elnöke és Vódli Bence elnökhelyettes kalauzolta. Mint mondták: örülnek, ha nyitott és őszintén érdeklődő emberek messzire viszik hazánk, s azon belül Tolna vármegye jó hírét.

