– A beszélgetés során szó esett a csapat múltjáról, jelenéről és jövőjéről is. Az est folyamán köszönetet mondtak dr. Klausz Irén háziorvosnak is, aki az ötletgazdája és a fő támogatója volt a könyvnek. Kísérőprogramként régi fotókat, zászlókat, újságcikkeket és egyéb feljegyzéseket mutattak be – tudtuk meg Steib Gábornétól.