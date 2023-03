A találkozó célja ezúttal egy kicsit más volt, mint az előzőekben. Egy zenekari műhelymunkára invitálták a zenekarvezetőket, szolfézstanárokat, hegedűsöket, csellistákat, brácsásokat. A műhelymunka vezetője Csuka Tímea, zeneiskolai zeneelmélet és szolfézstanár, gordonkatanár volt.

Csuka Tímea különleges módszerét adta át. Fotós: LI

A program lényegében egy zenekari mű betanításáról szólt, a kezdetektől egészen a koncertképes előadásig. Az egyébiránt festőként is működő Csuka Tímea – aki szerzőként egy ingyenesen letölthető énekkönyv-sorozatot is jegyez – különleges módszerével mutatta meg az érdeklődő vonósdiákoknak, hogy a szolfézs hogyan segíti a bekapcsolódást a zenekari munkába. Az országos rendezvényen a házigazda Sándor Frigyes AMI tanulói mellett részt vettek a budapesti Dohnányi Ernő AMI, a paksi Pro Artis AMI, a bicskei Prelúdium AMI és a Martonvásári AMI növendékei is.