Négy vármegye tizenhét településének tizennyolc együttese mutatkozott be a múlt szombaton Szekszárdon, a Babits Mihály Kulturális Központban a Dél-dunántúli Régió Gyermek és Ifjúsági Szólótánc versenyén. A Csoóri Sándor Alap támogatásával zajló, nagyszabású seregszemlét a Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület partnerségével rendezte meg. A találkozón a közönség és a szakma egyaránt látványos képet kapott a tehetséggondozói folyamatok eredményességéről.

Fotó: Mártonfai Dénes

A versenyszerű megmérettetésre Somogyból, Tolnából, Bács-Kiskunból és Baranyából érkeztek férfi szóló, illetve páros versenyzők, akik három korcsoportban mutatkoztak be. A versenyben a szólisták kötelező táncanyagként saját tájegységük táncanyagát adták elő, szabadon választott táncanyagként a Kárpát-medence bármelyik tájegységének tánctípusai közül választhattak. A fellépők összesen kilencvenegy produkcióval készültek, ezek közül végül is hetvennyolc került színre.

– Ez a szám is kifejezetten elismerésre méltó, hiszen jelentős tehetséggondozói folyamatot mutat – mondta el lapunknak a fő szervezői feladatokat vállaló Matókné Kapási Julianna. – Bizonyítja azt, hogy a legkisebb hagyományőrző csapattól a legnagyobb táncműhelyekig mindenütt fontos a gyermek, az ifjú korosztály. Hadd tolmácsoljam a zsűri értékelését, amivel saját véleményem is megegyezik: igen magas színvonalnak lehetett tanúja a közönség. Valamennyi fellépő alapos, mély tudással adta elő táncát. Ez is azt támasztja alá, hogy milyen erős ebben a műfajban a régió. Külön öröm számomra, hogy eljött Szekszárdra a szinte teljes szakmai közösség. Ez azért fontos, túl a találkozás adta örömön, mert ilyenkor van lehetőség a tapasztalatcserére és az egymástól való tanulásra. Ez pedig jelentős hatással lehet a szakmai fejlődés folyamatára.

Ami a szervező és házigazda Bartinát illeti, az egyesület fiataljaira valóságos aranyeső hullott. A harmincegy fellépő tizenhét produkcióját két ezüsttel, tizenhárom arannyal és két kiemelt arannyal jutalmazta a zsűri.