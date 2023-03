A főszerepekben John Travolta és Kirstie Alley látható, mint Mikey baba szülei. Ebben a részben viszont új jövevény – egy kislány, Julie – érkezik a családba, a gyerkőcök együtt kommentálják szüleik civakodásait.

A filmből készült trilógia mindkét főszereplőnek nagy sikert hozott, Kirstie Alleynek az egyik legkedvesebb szerepe volt Mollie. Sajnos a színésznő a múlt év végén rákban elhunyt.

Érdemes még kiemelni a szereplők közül Olympia Dukakis nevét is, ő a nagymamát, Mollie édesanyját játszotta mind a három részben. A kiváló színésznő sincs már az élők sorában két éve hunyt el, 89 éves korában. Számtalan jó film kötődik a nevéhez. Például az Országúti ragadozó amerikai thriller, vagy a Nők hálójában című romantikus vígjáték.

A Nicsak, ki beszél még! című film rendkívül hamar került a mozikba az első részt követően, és meglehetősen rövid a játékideje, egyes állítások szerint Travolta táncos-dalos jelenetét azért tették a filmbe, hogy 80 perc fölé tolják. Pár évvel később újabb folytatása is elkészült: Nicsak, ki beszél most! címmel.

Nicsak, ki beszél még!, Viasat3, 12.55