Ben (Shia LaBeuof) ambiciózus riporter lévén kiugró lehetőséget lát a letartóztatott nő sztorijában, így nyomozni kezd a mozgalom egykori aktivistái után. Így fedi fel Jimet, a lányát egyedül nevelő ügyvédet (Robert Redford), akit a bankrablásban életét vesztett biztonsági őr megölésével vádolnak, ám a hatóságoknak azóta sem sikerült kézre keríteniük.

Jim a hírekből értesülve Sharon letartóztatásáról, úgy dönt, hogy saját és lánya épségének érdekében felkutatja egykori szeretőjét és aktivistatársát, Mimit (Julie Christi). Az agresszív újságíróval és az FBI-jal a nyomában kénytelen megkeresni az ország különböző pontjain élő egykori társait, hogy segítségükkel rátaláljon Mimire, aki egyszer és mindenkorra tisztázhatja az őt ért vádak alól.

A hallgatás szabályát a főszereplő, Robert Redford rendezte. A sztori nem kimagaslóan jó, de a film élvezetes, erről a remek színészgárda gondoskodik. Az idős apát játszó Redford és Susan Sarandon mellett Shia LaBeouf is emlékezeteset alakít, és ezzel bizonyítja is, hogy nemcsak balhéival és bunkóságával, de tehetségével is képes felhívni magára a figyelmet.

A hallgatás szabálya, Viasat 3, 21 óra