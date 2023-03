Az amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia idén 95. alkalommal díjazza aranyszoborral az előző év legjobb filmjeit és filmeseit. Az Oscar-gálát helyi idő szerint vasárnap este rendezik meg a Los Angeles-i Dolby Színházban. Az élő magyar közvetítést a Disney+ streamingszolgáltatáson láthatja a hazai közönség, angol nyelven. A gála a vörösszőnyeges bevonulással indul hazai idő szerint 23 óra 30 perctől, maga a díjátadó pedig hétfőn hajnali 1 órától látható.

Gazdára váró Oscar-szobrocskák (Fotó: Shutterstock)

– Ezúttal magánemberként otthonról figyelem a ceremóniát, magyar gálaműsor nem lesz, a Disney +-on egy közvetítést láthatnak csupán a nézők – mondta el lapunknak Dudás Viktor filmszakértő, aki eddig kilenc alkalommal volt a magyarországi Oscar-díj közvetítések szakkommentátora. Szerinte egy jó műsorvezető mindig pluszt tesz a ceremóniához, idén várhatóan ez meg is lesz. – Jimmy Kimmel tér vissza műsorvezetőnek, aki korábban már kétszer szerepelt és én személy szerint az egyik legjobb választásnak tartok jelenleg – fogalmazott a filmszakértő arra kérdésünkre, hogy mennyire számít színes műsorra. A szakembert a díjazottakat illetően némi esély-latolgatásra is kértük.

A legjobb filmek mezőnyében szerinte erős a verseny. A három legesélyesebb a Minden, mindenhol, mindenkor, amely az összes legutóbbi díjátadón tarolt és várhatóan az akadémia szavazatai is ebbe az irányba mutatnak, de esélyes az Elvis is, amely a legtöbb bevételt hozta az elmúlt évben, ráadásul ennek köszönhetően a tavalyi évben ismét az eladott lemez listák élére került Elvis Presley, pedig már már hosszú évtizedek óta nem él. A filmszakértő harmadikként a Nyugaton a helyzet változatlan című filmet említette, amely ha szerinte ezt a kategóriát nem is nyeri meg, a legjobb külföldi filmet egészen biztosan.

Dudás Viktor a legjobb férfiszínész kategóriában az Elvis főszereplő Austin Buttlerre vagy A bálnában nagyot alakító Brendan Fraserre számít Oscar esélyesként, de ő személy szerint Austin Buttlernek adná az elismerést. A női főszereplők kategóriájában Cate Blanchett a Tárban nyújtott alakításáért vagy vagy Michelle Yeoh, a Minden, mindenhol, mindenkor főszereplője lehet a legvalószínűbb befutó. Úgy véli, Michelle Yeoh a legesélyesebb nyertes, hiszen Cate Blanchett már többször hazavihette a szobrocskát.

A mellékszereplők kategóriájában, mint jelezte kevésbé tűnik erőteljesnek a verseny, a férfiak közül várhatóan A sziget szellemében játszó Barry Keoghan fogja megkapni a díjat, míg a legjobb női mellékszereplő Jamie Lee Curtis lehet – véli Dudás Viktor. A legjobb rendező díjára szerinte leginkább Steven Spielberg tűnik esélyesnek A Fabelman család című filmért, de igazi meglepetés lenne ha Martin McDonagh, A sziget szellemeinek rendezője vehetné át a díjat.

Magyar érintett, mint megtudtuk idén ugyan közvetlenül nincsen, de a legjobb jelmez kategóriában nevezett Mrs. Harris Párizsba megy című filmről érdemes tudni, hogy jelentős része, az össze benti jelenete Magyarországon forgott, magyar koprodukcióban.

Dudás Viktor filmszakértő (Fotó: FB)

A gálavacsorán mindenki Oscart kap

Az Oscar-gála előtt már napokkal kezdődik a sürgés-forgás a hollywoodi Dolby Színház bálterme melletti konyhában. A bálteremben megrendezett vacsoraparti vendégeinek kényeztetéséről 800 tagú szakácsokból és pincérekből álló személyzet gondoskodik. Az 1500 fős vendégseregnek a ropogós fish and chipstől a lazacos pizzán át a csirkepitéig számtalan ínyencséget szolgálnak fel az estén. A vegán és vegetáriánus fogások mellett húsételek, például marhahússal készült fogások, továbbá az újdonságok között ázsiai jellegű gombócok is szerepelnek az étlapon. A japán vagyu feketemarha a világ legdrágább szarvasmarhafajtája, márványozott húsának kilójáért több mint százezer forintot is elkérnek. Ebből több mint 30 kilót rendeltek a vacsorához, de 180 kiló füstölt lazac is olvasható a listán. A résztvevőknek összesen háromezer, arannyal meghintett csokoládé Oscar-díjat kínálnak majd desszertként.

Lady Gaga nem, de a többi betétdal előadója szerepel a gálán

Az esten fellépő előadókat is minden alkalommal komoly figyelem övezi. Lady Gaga éppen filmet forgat, ezért nem énekli el a vasárnapi Oscar-gálán a Top Gun: Maverick Oscar-jelölt betétdalát, de a legjobb filmdal-kategória többi előadója fellép majd – jelezték néhány napja a szervezők. A ceremónián elhangzik Rihannától a Fekete Párduc 2. Lift Me Up című száma, a Minden, mindenhol, mindenkor című filmből a This Is A Life David Byrne, Stephanie Hsu és a Son Lux előadásában, az Applause a Tell It like a Woman című filmből Sofia Carson és Diane Warren előadásában, valamint az RRR című produkció Naatu Naatu című száma Rahul Szipligundzs és Kaala Bhairava tolmácsolásában.

A legfontosabb szereplők, az idei Oscar-díj jelöltjei:

Legjobb film

Nyugaton a helyzet változatlan

Elvis

Avatar: A víz útja

Minden, mindenhol, mindenkor

A Fabelman család

Tár

A sziget szellemei

Top Gun: Maverick

A szomorúság háromszöge

Women Talking

Legjobb rendező

Martin McDonagh (A sziget szellemei)

Daniel Kwan és Daniel Scheinert (Minden, mindenhol, mindenkor)

Steven Spielberg (A Fabelman család)

Todd Field (Tár)

Ruben Östlund (A szomorúság háromszöge)

Legjobb férfi főszereplő

Austin Butler (Elvis)

Brendan Fraser (A bálna)

Colin Farrell (A sziget szellemei)

Bill Nighy (Living)

Paul Mescal (Volt egyszer egy nyár)

Legjobb női főszereplő

Cate Blanchett (Tár)

Ana de Armas (Szöszi)

Andrea Riseborough (To Leslie)

Michelle Williams (A Fabelman család)

Michelle Yeoh (Minden, mindenhol, mindenkor)

Legjobb női mellékszereplő

Angela Bassett (Fekete Párduc 2.)

Hong Chau (A bálna)

Kerry Cordon (A sziget szellemei)

Jamie Lee Curtis (Minden, mindenhol, mindenkor)

Stephanie Hsu (Minden, mindenhol, mindenkor)

Legjobb férfi mellékszereplő

Brendan Gleeson (A sziget szellemei)

Brian Tyree Henry (A kiút)

Judd Hirsh (A Fabelman család)

Barry Keoghan (A sziget szellemei)

Key Hu Quan (Minden, mindenhol, mindenkor)

Legjobb adaptált forgatókönyv

Edward Berger, Lesley Paterson és Ian Stokell (Nyugaton a helyzet változatlan)

Rian Johnson (Tőrbe ejtve: Az üveghagyma)

Kazuo Ishiguro (Living)

Ehren Kruger, Eric Warren Singer és Christopher McQuarrie (Top Gun: Maverick)

Sarah Polley (Women Talking)

Legjobb eredeti forgatókönyv

Martin McDonagh (A sziget szellemei)

Daniel Kwan és Daniel Scheinert (Minden, mindenhol, mindenkor)

Steven Spielberg és Tony Kushner (A Fabelman család)

Todd Field (Tár)

Ruben Östlund (A szomorúság háromszöge)

Legjobb operatőri munka

James Friend (Nyugaton a helyzet változatlan)

Darius Khondji (Bardo, egy maroknyi igazság hamis krónikája)

Mandy Walker (Elvis)

Roger Deakins (A fény birodalma)

Florian Hoffmeister (Tár)

Legjobb vágás

Mikkel E.G. Nielsen (A sziget szellemei)

Matt Villa és Jonathan Redmond (Elvis)

Paul Rogers (Minden, mindenhol, mindenkor)

Monika Willi (Tár)

Eddie Hamilton (Top Gun: Maverick)

Legjobb eredeti filmzene

Volker Bertelmann (Nyugaton a helyzet változatlan)

Justin Hurwitz (Babylon)

Carter Burwell (A sziget szellemei)

Son Lux (Minden, mindenhol, mindenkor)

John Williams (A Fabelman család)

Legjobb eredeti betétdal

Diane Warren: Applause (Tell It Like a Woman)

Lady Gaga: Hold My Hand (Top Gun: Maverick)

Rihanna: Lift Me Up (Fekete Párduc 2.)

M.M. Keeravaani, Chandrabose: Naatu Naatu (RRR)

Ryan Lott, David Byrne, Mitski: This is a Life (Minden, mindenhol, mindenkor)

Legjobb hang

Nyugaton a helyzet változatlan

Avatar: A víz útja

Batman

Elvis

Top Gun: Maverick

Legjobb jelmez

Babylon

Fekete Párduc 2.

Elvis

Minden, mindenhol, mindenkor

Mrs. Harris Párizsba megy

Legjobb díszlet

Nyugaton a heylzet változatlan

Avatar: A víz útja

Babylon

Elvis

A Fabelman család

Legjobb smink és haj

Nyugaton a helyzet változatlan

Batman

Fekete Párduc 2.

Elvis

A bálna

Legjobb vizuális effektus

Nyugaton a helyzet változatlan

Avatar: A víz útja

Batman

Fekete Párduc 2.

Top Gun: Maverick

Legjobb animációs film

Guillermo del Toro: Pinokkió

Marcel the Shell With Shoes On

Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság

A tengeri fenevad

Pirula panda

Legjobb animációs rövidfilm

The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse

The Flying Sailor

Ice Merchants

My Year of Dicks

An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It

Legjobb nemzetközi film

Nyugaton a helyzet változatlan (Németország)

Argentína, 1985 (Argentína)

Közel (Belgium)

EO (Lenegyelország)

A csendes lány (Írország)

Legjobb rövidfilm

An Irish Goodbye

Ivalu

Le Pupille

Night Ride

The Red Suitcase

Legjobb dokumentumfilm

Minden, ami lélegzik

All the Beauty and the Bloodshed

A szerelem tüze

Otthon a romokon

Navalny

Legjobb rövid dokumentumfilm