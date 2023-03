Mindkettejük terhessége váratlan volt, de míg Janis nagyon örül a babának, addig Ana nem igazán érzi magát felkészültnek az anyaságra. Miután elhagyták a kórházat is tartják a kapcsolatot és egyedülálló szülőként igyekeznek boldogulni. Sorsuk aztán visszavonhatatlanul is egybefonódik.

A Párhuzamos anyák Pedro Almodóvar huszonkettedik nagyjátékfilmje, amelyben a mester rajongói most sem fognak csalódni. Almodóvar nem öregszik, nem lassul, és amikor azt hisszük, felért a csúcsra, tesz egy újabb lépést felfelé. Legújabb filmjének története kiváló, a karakterek parádésak, nemkülönben a jellemábrázolás.

Mindent, amit elvárhatunk egy Almodóvar-filmtől, azt megkapjuk a legutóbbi mozijától is: elképesztően harsány színeket, a giccs határán egyensúlyozó melodrámát, a sugárzóan szép és tehetséges Penélope Cruzt és természetesen a kiszámíthatatlan emberi kapcsolatokat. Olyan témák kerülnek elő, mint a gyász vagy döntéseink következményeinek mérlegelése. A filmet Velencében mutatták be 2021-ben, amellyel Penélope Cruz el is nyerte a legjobb színésznőnek járó díjat.

