– Március 10-én volt a bemutatója Karinthy A bűvös szék című darabjának, most a Tótékkal érkezett Dunaföldvárra, s akár említhetném, hogy a Drága örökösökben is játszik. Hogyan osztja be az idejét, milyen egy átlagos napja?

– Beleszoktam ebbe az elmúlt huszonegy évben, alapvetően mindig mindent előre megtervezek. Ilyenkor jól jön a perfekcionizmusom, szeretem a dolgokat a helyükön tudni, mikor, hova kell menni. Mivel ez nagy öröm számomra, nem okoz problémákat, inkább azt mondom, hogy elfáradok, de ez is jóleső fáradtság. A mai napon például már forgattam Drága örökösöket, bementem a Karinthy Színházba és most itt vagyok Dunaföldváron. Vannak olyan napjaim, amik nagyon húzósak, volt olyan, amikor a Bűvös széket próbáltuk, hajnalban forgattam, majd próbáltam, megint forgattam és este játszottam. Az egész logisztika kérdése.

– Ebből következik a kérdés, hogy mit csinál, amikor éppen nem forgatáson vagy próbán van? Hogyan tud feltöltődni?

– Hála Istennek van egy csodálatos párom, aki huszonegy éve biztosítja a hátteret számomra ezekben a nehéz helyzetekben, amikor lehetséges, biztos, hogy valamennyi időt együtt töltünk. Négy kutyusunk van, egy háztartást is vezetek, kertes házban élünk, tehát mindig van mit tenni. Nagy szerencsém van, mert a családom és a barátaim töltenek engem folyamatosan, van, amikor csak a tesómat felhívom, elmondom, hogy szeretem, erre ő is elmondja, hogy szeret és máris jobb a napom. Imádok otthon pizsamában bolyongani a házban, egész nap pizsiben lenni, és azt tenni, amit én akarok, az ágyban reggelizni, mesét nézni, olvasni és utána elaludni délután. Én valahogy így töltöm vissza azt az energiát, amit elveszítek.

– Most éppen a legújabb darab, amiben játszik, az a Bűvös szék. Mi fogta meg a szövegkönyvben, milyen feladatai voltak a karakterrel?

– Eleve nagy öröm a Karinthy Színházban Karinthy Frigyes darabjában játszani. Pontosan tíz éve Karinthy Ferenc darabját mutattuk be a Karinthy Színházban Karinthy Márton rendezésében, ez volt még a mostanihoz hasonló nagy találkozás, azt hiszem, kimerítettük a Karinthyk fogalmát. Karinthyt mondani nagyon jó érzés, frappáns, a humoráról nem is beszélve, de azért az az igazi Karinthyság benne van. A Bűvös székben az államtitkár feleségét, Bertát alakítom, akit elhanyagol a férje, inkább a titkárnőjével hetyeg, viszont pénzes nő, ezért minden szabadidejét arra fordítja, hogy külsőségekre építve, bevásároljon magának. Bundákat, ékszereket vesz csak úgy, el is mondja egy ponton, így kompenzálja, hogy nagyon magányos. Szeretem szétszedni a szerepeimet apró darabokra, és újra összerakni a próbafolyamatok alatt, Bertával is pontosan ezt csináltam. Végiggondoltam először csak lecsupaszítva a nőt, aztán pedig azt, hogy milyen kapcsolatai vannak. Neki is van szeretője, de azt nem is élvezi annyira, csak sikkből tartja, mert egy gazdag nőnek legyen már szeretője, és nem azért, mert az örömet okoz. Érdekes volt szétszedni és nagy öröm volt úgy összerakni a karaktert, hogy a közönség a végén a visszajelzések alapján érzi, mit szeretnék ezzel eljátszani. Jók a visszajelzések, a Karinthy-darabok nagyon jók, és ráadásul olyan jó gárdát sikerült összeraknia Olt Tamás rendezőnek, hogy tényleg szeretet és örömjáték az egész.

– Egy ország ismerte meg a nevét a Kasszás Erzsi-reklámok által. Mennyire volt tudatos döntés, hogy elvállalja azt a szerepet?

– Az volt tudatos döntés, hogy elvállalok egy reklámot. Előtte is hívtak reklámba, de nem mentem egyikbe se, itt meghívtak a castingra, ahol engem választottak ki, és döntenem kellett, hogy vállalom-e. Körülbelül ötven jelentkező volt a válogatón, az utolsó napra osztottak be, és úgy indultam neki, hogy elmegyek, de majd meglátjuk, mi lesz belőle.

A Balázs Andreával készült teljes interjút a duol.hu oldalon olvashatja el.