Szűcs Péterné Csilla óvónő elmondta, az egyik kisgyermek édesanyja, Molnár Orsolya a Liszt Ferenc zeneiskolában tanít, és az ő segítségével sikerült megszervezni egy kis hangszerbemutatót a kicsiknek.

Hétfőn délelőtt a Süni csoport tagjainak egyesével mutatták be a hangszereket, így fuvolát, a hegedűt, a csellót, a gitárt, amit egy-egy kis tanítvány meg is szólaltatott. A zeneiskola fiatal növedékei olyan gyermekdalokkal is készültek, amelyeket már az óvodások is ismertek, így együtt énekelhették el a dalokat hangszerek kíséretében.

A kicsiknek nagy élmény volt a hangszerekkel való találkozás ilyen formája, és ők is részesei – nem csak hallgatói – lehettek a zenés találkozásnak.