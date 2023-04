– A jelentkezők érezték, hogy nincs semmilyen elvárás feléjük, mindenki azt adta magától, amit tudott. Élvezték a táncórákat, örültek annak amikor megtanultak egy-egy új lépést. Sokszor elmondták, mennyire örülnek, hogy részesei a heti találkozásoknak, a tánc ugyanis kiszakította őket a hétköznapok gondjaiból, közösséget kovácsolt köréjük és a minden napi feszültséget is levezette. A csoportban volt aki párban jött, volt aki egyedül jelentkezett. Felmerült az is, hogy folytatjuk a tánckurzust, új csoportot ugyan nem tervezünk, de aki csatlakozni szeretne, az megteheti. Ha sok lesz az új jelentkező, akkor elképzelhető, hogy indítunk egy „nullás” kurzust is.