Sok kollégáját is meglepve kiderült róla, hogy igen nagy tehetsége van a rajzoláshoz. Ez a tény most, élete első kiállításán, a tolnai MAG-Házban pénteken nyílt tárlatán is bebizonyosodott.

Több mint harminc alkotást, elsősorban (ember)portrékat, macska- és lóábrázolásokat, fantasy rajzokat mutat be a kiállítás. Acsádi Vivien tehetsége már gyermekkorában megmutatkozott, média-moderátori végzettsége mellett szerencsére a rajzolás felnőtt korában is a hobbija maradt. Főként grafittal dolgozik, de olajceruza és akvarellképei is vannak. Különösen figyelemre méltó alkotásainak rendkívül aprólékos kidolgozottsága, amelynek révén például egy-egy macska (cica)portrén a szőrszálak szinte egyenként történő megrajzolásával jeleníti meg a már-már fényképszerűen tökéletes egészet. Vivien – mondhatni – ügyel a részletekre. Is.