Így zárult a Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar (IFZ) idei tavaszi nagykoncertje. Ebből – elhamarkodottan – akár arra is lehetne következtetni, hogy botrányba fulladt a tolnai Lovardában rendezett hangverseny, de nem így történt. Az IFZ az utolsó, ráadás számában csupán arra mutatott példát, hogy nem muszáj feltétlenül mindig mindent véresen komolyan venni, néha mókázásra is kell időt szánni.

A koncert persze szöges ellentéte volt az – egyébként természetesen szintén precízen kidolgozott – ráadás produkciónak, hiszen a Tari Gergely által vezényelt amatőr zenekar ezúttal is rendkívül fegyelmezett, professzionális teljesítményt nyújtott, szokás szerint elvarázsolva a mintegy félezres közönséget. A produkció ezúttal nem tematikus koncert volt, japán népdalon alapuló fantázia éppúgy szerepelt az előadott művek között, mint Batman-filmzene. Talán a legnagyobb sikert egy spanyol kortárs zeneszerző, Andrés Alvarez műve aratta.

A komponistáról többek között azt kell tudni, hogy ő volt, aki az IFZ tavalyi spanyolországi vendégszereplésén felfigyelt a tolnai együttesre, és felajánlotta, hogy ír számukra egy opuszt. A mű még nem készült el, de a címe már megvan: Táltos. A tervek szerint a jövő évi nagykoncerten mutatja be az IFZ Tolnán. Az is elhangzott, hogy 2024-ben Olaszországban, a Garda-tó mellett rendezendő nemzetközi versenyen is tervezi megméretni magát a csapat.