A pécsi együttes gondot fordított arra is, hogy minőségi koncertfilm készüljön arról a művészi projektről, amelyben a zenekar Baráti Kristóf hegedűművész partnere lesz ezen az estén a Kodály Központban.

Európa vezető komolyzenei tévécsatornája, a Medici is leadja az így készülő filmet. Egyrészt a művész számára példátlan kihívás Bartók Béla összes hegedűre írt darabjának portrészerű bemutatása, másrészt fontos és tudatos vállalás a társulat részéről Bartók munkásságának ekkora szeletét egy estén a közönség elé tárni.

Talán a fiatalabb generációk most találkoznak először a korszakalkotó, de széles körben talán még mindig kevéssé értett zenei géniusz műveivel, hiszen a zenekar családbarát programja keretében 6 és 18 év között díjmentes a koncerthallgatás.

Méltó „kezekbe” kerül Bartók I. és II. hegedűversenye, I. majd II. rapszódiája, illetve zárásként a II. hegedűverseny című műve. Baráti a pályafutása alatt külföldön és hazai színpadokon is sokat foglalkozott a bartóki repertoárral, és az est dirigensével, Bogányi Tibor vezető karmesterrel együtt is vitte már színpadra annak műveit.

– Ezek a darabok nem szerepelnek a mindennapi „étlapon” a legtöbb zenekarnál. Még magyar hegedűsként is azt kell, hogy mondjam, hogy noha néha magától értetődőnek, kézenfekvőnek tűnik az, hogy ha egy külföldi zenekar magyar hegedűst kér fel és felmerül a kérdés, mivel hívja meg, akkor természetesen Bartók valamelyik hegedűversenye kerül szóba.

Ez egyáltalán nem szokott szempont lenni. Bizonyos értelemben mondhatom azt is, hogy itthon gyakrabban játszottam eddig Bartókot, mint külföldön. De nyilván van néhány nagyszerű Bartók élményem külföldi zenekarokkal, külföldi karmesterekkel is. De volt olyan is, hogy éppen Bogányi Tiborral vittük az egyik vagy másik művet ebből a mostani koncertműsorból – nyilatkozta Baráti Kristóf a zenekarnak.

Baráti munkásságát többek között Liszt Ferenc-, és Kossuth-díjjal ismerték el, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja, Bartók–Pásztory-díjas, Prima-díjas. A művész az 1703-ban készült „Lady Harmsworth” nevű Stradivari hangszeren játszik, amelyet a Chicagói Stradivari Társaság bocsátott rendelkezésére.

