A Wunderbar Fesztivál a német nyelv hangsúlyozott szerepére hívja fel a figyelmet. A német, osztrák és svájci nagykövetség által is támogatott, országos programsorozathoz a Szekszárdi Garay János Gimnázium is csatlakozott. Ezért a pénteken délután tartott, hagyományos iskolai diákhangverseny már ennek az átfogó kezdeményezésnek a részeként zajlott. A csatlakozás az is indokolta, hogy a gimnázium a 2022 - 2023. tanév őszétől – egy sikeres akkreditációnak köszönhetően – Deutsches Sprachdiplom (DSD) II. közép és felsőfokú nyelvvizsgahely lett. Ezáltal a garaysta fiatalok ingyenesen megszerezhetik a nyelvvizsgát. A továbbiakban lehetőségük nyílik felvételizni és továbbtanulni Németország különböző egyetemein.

Fotó: Makovics Kornél

Az Egy óra belőlünk című rendezvény – egyúttal mint Naszladi Judit ének-művészetek szakos tanár mesterprogramjának része – a gimnázium németül éneklő tanulóinak, a Schöner Gesang Kamarakórus tagjainak, illetve a német zeneszerzők alkotásait hangszeren játszó és éneklő tehetséges diákjainak adott lehetőséget bemutatkozásra. Az előadókat és a műsorszámokat a 10. B. osztályos Bálint Réka, a 11. A. osztályos Lencz Vanda és a 9. E. osztályos Posta Panna konferálta fel. A közönséget Heilmann Józsefné igazgató, valamint Antje Heinicke, a Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (Külföldi Német Iskolák Központi Igazgatósága) budapesti szaktanácsadója köszöntötte.

A hangverseny nyitányaként a klasszikus szerző, Joseph Haydn D-dúr Serenade alkotása hangzott el. A művet a szerző eredetileg fuvolára írta. A kellemes hangzású alkotást a 9. D. osztályos Horváth Máté Kálmán játszotta klarinéton, Lozsányi Tamás zongoraművész kíséretével. A növendéket Kolozsvári-Kiss Kata Diána klarinéttanár készítette fel.

A koncerten kiemelt szerepet kapott a zongora. A 7. osztályos Chen Yao is ezen a billentyűs hangszeren mutatkozott be. Elsőként Wolfgang Amadeus Mozart Andante című alkotását játszotta. Testvére, Chen Han is kiváló zongorista. A közönség a két testvérnek köszönhetően egy ritka pillanat tanúja lehetett. Ludwig van Beethoven népszerű műve az Á-dúr zongoraszonáta 3. tétele – a köztudatban ez az úgynevezett Török-induló – négykezes előadásban csendült fel. A testvérpár felkészítője Laki János Sándor zongoratanár volt.

A folytatásban ugyancsak zongora négykezes következett. Beethoven Kontratánc című művét a 9. E. osztályos Krizsán Barbara és a 9. B. osztályos Friedmanszky Anilla mutatta be, Erősné Máté Éva zongoratanár felkészítésével. A kontratánc olyan csoporttáncot jelent, amelyben két egymással szembeni sor táncol. Sok benne a játékos elem, mint a párcsere, és a sorváltás.

Főglein Klára zongorista növendékei, a 9. B. osztályos Málnai Zsófia és a 11. B. osztályos Balás Csilla Tekla négykezes előadásban szólaltatták meg a bécsi klasszika és romantika közötti átmeneti időszak alkotója, Franz Schubert művét. Ezt követően a duó Manfred Schmitz német zeneszerző és zongoraművész Orange boogie, azaz Narancs bugi művét adta elő. A jól megformált mű azonnal elnyerte a népes közönség tetszését.