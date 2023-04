„Nagyanyám imakönyvében találtam aztán egyszer egy névjegyet: Fekete Antal hercegi építész. Ma sem tudom, hogy nagyapám hivatalosan a Dombóvár egész kör­nyékének tulajdonosa, a mérhetetlenül gazdag Esterházy herceg uradalmi építésze volt-e, vagy csak kapta ezt a titulust, mert az uradalmi épülete­ket, tiszti lakásokat, de a dombóvári templomot is ő építette, a Korona Nagyszállót is, de sorjában a negyvennyolcas események után talpra álló falvak templomait is.”

A fenti idézet Fekete István önéletrajzi kötetéből, a Ballagó idő című könyvből származik. Kiderül belőle, hogy a népszerű író, a Somogy megyei Gölle település szülötte, nagyon is tisztában volt gyökereivel.

Így tehát azzal is, hogy felmenői révén Tolna megyéhez is erős szálak kötötték. Nemcsak nagyapja, hanem apja, Fekete Árpád is Dombóváron látta meg a napvilágot. Azt már Bodó Imrének, a dombóvári Fekete István Múzeum alapítójának, a Fekete István Kulturális Egyesület elnökének kutatásából tudjuk, hogy az író dokumentálhatóan legkorábbi ősei német földről érkeztek Tevelre.

Fekete István, akinek művein generációk nőttek le, így tehát a mienk is, valamint természetesen mindenkié, aki könyveinek lelkes olvasója.

Álmok álmodói - Duna TV, 13.00