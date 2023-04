Húsvét 1 órája

Hagyományokról hallgattak előadást

A Bonyhádi Völgységi Múzeum idén is küldetésének érzi a néphagyományok, népszokások és a hozzájuk tartozó motívumvilág, formakincs bemutatását, ezért április 4-én délután a húsvéti ünnepkör kapcsán most is lehetőséget teremtett az általános iskolás korosztály számára a tojásírás és a berzselés technikájának megismerésére, illetve kipróbálására.

– A hagyományok ápolása, illetve a következő generációk számára ezeknek az átörökítésé is kulcskérdés az intézményben - mondta el J. Stefán Klára muzeológus. Ebben Bareith Istvánné volt a múzeum segítségére, aki munkáival és írástechnikájával tette emlékezetessé a résztvevő gyerekek számára a délutánt. Természetesen a húsvéti népszokásokról is hallgattak rövid összefoglalót az ide érkező kisdiákok és érdeklődők. Bareith Istvánné.

