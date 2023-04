Röviden a műről: a német megszállók elől családjával együtt Amszterdamban bujkáló zsidó kislány, a tizenhárom éves Anne Frank 1942. június 1-jén kezdett el naplót vezetni. Terve az volt, hogy feljegyzései alapján könyvet ír a háborúról, hű képet festve benne a hollandiai német megszállás éveiről. A könyv soha nem készült el, Anne Frank nem sokkal tizenhatodik születésnapja előtt a bergen-belseni koncentrációs tábor poklában életét vesztette. Naplója örök érvényű, megrendítő olvasmány, amely mindazokhoz szól, akik szeretnék jobban megérteni, mi történt a bujkáló családokkal a hitleri vészkorszakban.

Erről a tragikus időszakról több hasonló visszaemlékezés is született. Köztük szintén igen nagy sikert aratott Edith Eva Eger: Döntés című könyve is. Az író szintén gyermekkorában került koncentrációs táborba, művében ezt a tragikus időszakot meséli el, ami egyben segítő könyv is, mivel történetein keresztül a saját életünkben bekövetkezett traumák feloldásában is segítségre lelhetünk.

A többféle feldolgozást is megélt alapművet most Grigori Frid egyszemélyes operaváltozatában ismerhetik meg a Budapesti Operettszínház előadásában. A csütörtöki műsorra ingyenes regisztrációs jegyek a művelődési központban igényelhetők. Az előadás a Déryné Program hozzájárulásával valósul meg.