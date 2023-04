A költészet napja régi ünnepünk, de túlzás lenne azt állítani, hogy felforgatja az egész ország életét. Miközben a vers eladhatatlanságáról és ezzel párhuzamosan túlélésének reménytelenségéről unásig hallgathatjuk a panaszokat, a kultúrának ez a vitathatatlan eleme mégsem tűnik el az életünkből, hacsak nem száműzzük aktívan. Ma azonban még a megrögzött verskerülők is úgy járhatnak, hogy pár sornyi költészet beférkőzik a tudatukba, hiszen ezernyi rendezvény foglalkozik ezzel.

Persze az irodalmi előadóestek, könyvbemutatók, költőtalálkozók és egyéb programok főleg azoknak szólnak, akik egyébként is érdeklődnek a versek iránt. De olyan kezdeményezések is szép számmal akadnak, amelyek kiviszik az elgondolkodtató szavakat az utcára. Manapság az is elképzelhető, hogy valaki közterületen ossza meg mindenkivel a fontosnak érzett sorokat. Azon sem kell csodálkozni, ha ma a közösségi médiában is versekbe botlunk, hiszen sokadszorra kapott szárnyra a kezdeményezés, hogy minél többen tegyék közzé a kedvenc versüket ilyen formában. És miközben az üzenőfalunkat ellepik majd a klasszikus vagy kortárs rímképletek, megérezhetjük a költészet varázslatos hatalmát.

Bármily keveset tud valaki irodalmunkról, bármily kevésre emlékszik is tanulmányaiból, azt azért biztosan tudja, hogy a magyar irodalmat elsősorban a költészet jelentette évszázadokon keresztül. S nemcsak az volt irodalmunk sajátossága, hogy a líra vezető szerepet játszott benne, hanem az is, hogy áthatotta az egész szellemi életet, s döntően közrejátszott a nemzeti tudatformálásában. Kölcsey és Vörösmarty, Petőfi és Arany, Ady és Babits, József Attila és lllyés Gyula neve és munkássága nélkül nemcsak a magyar irodalomnak, hanem egyáltalán a magyar művelődésnek a története sem képzelhető el.

A költészet napját 1964-től minden évben április 11-én, József Attila születésnapján tartják Magyarországon. Az egyik legnagyobbként értékelt, 1905-től 1937-ig élt szerzőnek számos műalkotás és róla elnevezett intézmény is emléket állít. Idehaza mintegy húsz szobrot emeltek a költőnek.

A Költészet napja alkalmából vármegyeszerte rendeznek kulturális programokat. Pakson, a városi könyvtárban egész napos költészeti akció szerveznek Posztoljunk verset az utcára! címmel. Szekszárdon, a Babits Mihály Kulturális Központ QR-kód fejtő játékra invitálja a költészet szerelmeseit, míg a költő emlékházában verses tárlatvezetést tartanak kedden délután.