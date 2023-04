Hagyományosan április elsejétől október végéig tart nyitva a vár-komplexum, amely keddtől egészen vasárnapig, 10-től 18 óráig fogad látogatókat – írja a dunaföldvári portál. Ez idő alatt tekinthető meg a Csonka torony, az Ispánház és a Fafaragó Galéria. A szezont egy rendezvénnyel nyitották meg pénteken délután, amelyen Nagy Ferenc verset mondott, Magyari Virág pedig brácsán játszott.

Fotó: Part Online

A földvári várban a megszokott tárlatok természetesen idén is elérhetőek lesznek, így a vármúzeumban a látványos „Magyar világ – Török világ” című kiállítás is, ami a török hódoltság idejét mutatja be. Ezt a megyei múzeummal közösen állították össze a helyi szakemberek, akik saját anyagaikkal a dunaföldvári Magyar László Egyesülettel közösen egy kicsit ki is egészítették. A vár földszintjén a „Rózsalevél felkap a szél” – Sárdy János emlékkiállítás látható.

Az akuális tárlatokról megtudtuk, a Fafaragó Galériában nyílik majd meg a Fekete kötény legendája projekt névre hallgató kiállítás. Berze-Nagy Ilona kerek évfordulója és a Lábuk nyomát elmosta a víz című könyvének újrakiadása kapcsán jött az ötlet, hogy egy ehhez kapcsolódó kiállítást szervezzenek elsősorban gyerekek, diákok munkáiból. A galéria munkatársai ennek érdekében felkeresték azokat az intézményeket, ahol fiatalok tanulnak, így a Levendula Művészeti Iskolát, az általános iskolát és a gimnáziumot. A tárlat megnyitója április 21-én várható.

Az Ispánházban, március 31-én nyílik meg Smuk Imre „A világ akvarellben” című tárlata, amely egészen június 18-ig tekinthető majd meg. A művész elsősorban színházi ember, azonban még a 90-es években, autodidakta módon kezdett el festeni. Több technikát is kipróbált már, ám az akvarell mindig is közel állt a szívéhez, ezúttal is ehhez nyúlt.

A várudvar, ahogy megszokott idén nyáron is több programnak június elején a Várnapoknak, június 24-én a Múzeumok éjszakáján megrendezett Bor és Jazz pikniknek, valamint a 26-ik évadját ünneplő Nyári estéknek ad majd otthont. Úgy tudni, a vár látogatottság nincs panasz, ráadásul a helyi Tourinform iroda egy komolyabb elismerést is kapott az elmúlt időszakban a turisztikai szakmától.