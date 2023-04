– A költészet napjára szerettünk volna még anno 2021-ben, a pandémia idején valamivel kedveskedni az olvasóinknak, ezért jött az ötlet, hogy a könyvtár előtt található fára magyar költők és írók – jelesül kortárs művészek – szerzeményeit függesszük ki az ágakra.

Fotó: Máté Réka

Már rögtön az első évben is hatalmas sikere volt a kezdeményezésnek – egy osztálynak annyira megtetszett a dolog, hogy ők is hoztak a fánkra pár művet – mondta el Golubar Katalin, a kezdeményezés ötletgazdája, majd hozzátette: tavaly Bálint-nap alkalmából is nagy sikert arattak a szerelmes versek, amiket szintén a versfánkra aggattak fel. Az idei évben is hasonló eredményre számítunk, és természetesen a jövőben is folytatni szeretnénk ezt a hagyományt.