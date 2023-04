A közönség Stekly Zsuzsa tűzzománc alkotásait tekinthette meg. Az ünnepre hangolódást szolgáló rendezvényen Decsi Kis János alkotóművész ajánlotta az érdeklődők figyelmébe a különleges hangulatú, ihletett műveket. Köszöntőt Heberling Tibor, Decs polgármestere mondott, közreműködött a Mohácsi Bartók Béla Vegyeskar. A húsvéti felkészítő elmélkedést Janó Attiláné katolikus hitoktató tartotta.

– Kifejezetten húsvéti válogatás alkotja a kiállítást – mondta el lapunknak Stekly Zsuzsa. – Az itt látható negyvenhét munkám között van korábbi és újabb is. Néhány pédát hadd említsek: Jézus életét hét, a magyar szenteket tíz tűzzománc mutatja be, illetve megtekinthető egy nagyméretű keresztút alkotásom is.