– Az irodalmi barangolás természetesen a múzeumból indult, majd olyan jelentős helyszíneket érintettünk a városban, mint a művelődési központ előtt található Vörösmarty szoborcsoport, vagy a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium – emelte ki Gábor Zsolt muzeológus.

Gábor Zsolt muzeológus a Petőfi gimnázium előtt álló Emlékezés szobrát mutatja (Fotó: Máté Réka)

A muzeológus több érdekességre is felhívta a túra résztvevőinek figyelmét, például arra is, hogy Illyés Gyula 1914 és 1916 között két évfolyamot is a helyi gimnáziumban végzett el, és ez idő alatt a József utcában (későbbi József Attila utca) lakott. A dolog pikantériája, hogy a két költő – József Attila és Illyés Gyula – ugyanazt a nőt szemelte ki magának, Kozmutza Flóra személyében.

– Kevésbé ismert helyi érdekeltségű művészekről is szó esett: Videcz Ferenc vadász-íróról és Kramolin Gizella költőnkről, akinek édesapja, Kramolin József gyógyszerész volt, az Aranysas Gyógyszertárat vezette Bonyhádon – tette hozzá a muzeológus.