– Mennyire számít kuriózumnak egy férfikórus? Talán nincs is több Tolna vármegyében…

– Nemcsak Tolnában, de az egész Dél-Dunántúlon csak mi működünk ilyen felállásban – mondja Szabó Sándor, a Decsi Hagyományőrző Férfikórus alapító elnöke. – Volt a szekszárdi Muslinca, de arról, a kórusvezető halála óta nemigen lehet hallani. Mi vegyeskórusként indultunk, pont harminc évvel ezelőtt, a férfikórusunk 2011-ben jött létre.

– Mindenütt probléma a fiatalok hiánya. Önöknél is?

– Bizony az. Nálunk 68 év az átlag életkor. Én is már a 67. évemben járok. Sajnos az eredeti felállásból már csak hárman vagyunk a kilenc fellépő között. Nem biztatóak a kilátások. A fiatalok számára nem vonzó dolog a hagyományápolás.

Szabó Sándor alapító elnök a közelmúltban kapott oklevelekkel (A szerző fotója)

– Mi szerepel a repertoárjukon?

– Természetesen a sárközi népdalkincs. Valaki kérdezte, hogy miért nem énekelünk néha alföldi vagy palóc dalokat is. Egyrészt azért, mert a saját tájegységünk dalaiból két-három cd-re való anyagunk van – egyet ki is adtunk 2011-ben –, másrészt azért, mert mi a sárközit tudjuk igazán hitelesen, szívünkből szólóan előadni.

– Mennyire ismertek és elismertek helyben és az országban?

– Köztudott, hogy a helyi elismerések mindig döcögősen érkeznek. Viszont országos díjakat már kaptunk szép számmal: többszörös Arany Páva-díjas, Arany Páva-nagydíjas együttes vagyunk. Rendelkezünk országos arany minősítéssel, és elnyertük a népdalt éneklő kórusok által elérhető legrangosabb kitüntetést is, a Nívó-díjat. Fekete-fehér öltözékben lépünk fel, sárközi nyakkendővel, már messziről megismernek és köszöntenek bennünket a rendezvényhelyszíneken, Egerben, Hajdúszoboszlón, Kecskeméten és máshol: „Megjöttek a decsiek!”

– A sárközi programokon szoktak szerepelni?

– Persze. Az idén kétszáz éve, hogy megszületett Bogár István, a jeles hagyományőrző, tanító, népművelő, a Sárközi Lakodalom rendezvénysorozat elindítója. Rá emlékező kulturális rendezvények minden faluban lesznek. Minket Sárpilisre már meg is hívtak, az ezen való közreműködésre. Később valószínűleg lesz egy őcsényi és egy bátai fellépésünk is.

– Miből működnek? Miből finanszírozzák az utazásokat?

– Tagdíjakból és körülbelül kétszázezer forintos önkormányzati támogatásból élünk.

– Foglalkozásukra nézve milyen emberek alkotják az együttest?

– Sokféle szakmát képviselünk, s ami érdekesség: lelkipásztorok is csatlakoztak hozzánk. Most egy evangélikus lelkész tagunk van, korábban volt katolikus és református is. Őrizzük a hagyományainkat, óvjuk a lángot, csak sajnos továbbadni nincs kinek.

Fellépések

A Decsi Hagyományőrző Férfikórus alapító elnöke, Szabó Sándor 1956-ban született. Eredeti végzettségét tekintve szerszámkészítő. Szakmunkásbizonyítványát 1974-ben szerezte, Szekszárdon. A rendszerváltást követően, 1993-ban üzletet, vegyeskereskedést nyitott a faluban.

Munka mellett intézi a kórussal, a fellépésekkel kapcsolatos teendőket. Rendszeresen járnak az Egri Népzenei Gálára megújítani az Arany Páva Nagydíjat, és a hajdúszoboszlói nyugdíjas Ki mit tud?-ra, ahol általában kategóriagyőztesként végeznek.