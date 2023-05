Ahogy nemrégiben megírtuk, idén húsz éves a Pántlika Néptánc Együttes, amely a jubileumi év alkalmából több színes programot is szervez. Múlt szombaton több, színes programelemből álló rendezvényt szerveztek a Tamási Művelődési Központban. Az esemény a hagyományos májusfaállítással kezdődött a rendezvénytéren, ahol a fiúk állítottak májusfát a néptáncos lányoknak. Ezután színes viseletbemutató kezdődött, ahol női, férfi és gyermek ünnepi viseletek sokaságát ismerte meg a népes számú érdeklődő.

A ruhák ismertetésén túl a nézők ízelítőt láttak a tájegységek, települések táncaiból is. Sárközből Sárpilis és Decs mutatkozott be, Hőgyészről bukovinai viselet volt látható, sváb fiatalasszony ünnepi ruhája Belecskáról, kislányruha Páriból, majd Bogyiszlóról több generáció viseletét lehetett megcsodálni. Tamási és a környező falvak, a néprajzi tájegységre jellemző Kapos-Koppány mente női és férfi viseletét mutatták be. Nagykónyi, Szakály, Pincehely, Ozora, Regöly hasonló, mégis megkülönböztethető, több korszakot is bemutató ruháit nagy érdeklődés fogadta. A házigazda Pántlika néptánc együttes színpadi műsoraik viseleteiből a számukra legkedvesebbeket öltötték magukra Szilágyságból, Felcsíkról és Molvából.