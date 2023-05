A Bonyhádi Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Képzőművészeti Tanszakára járó diákok munkáiból nyílt tárlat, melyet az iskola igazgatója, Andorka Gábor és Kovács Ferenc, festőművész nyitottak meg. A közel százötven alkotást egészen június 2-ig tekinthető meg. A kiállítás egészen felpezsdíti a helyi kulturális életet, hiszen lehetővé teszi, hogy a diákok az eddig tanultakat a nagyközönség elé tárják, és megmutassák, hogy milyen kreatívan tudják azt felhasználni.

– A diákok munkáit már tavaly is kiállítottuk és igen sikeres volt, ezért mindenképp szerettük volna ezt tovább vinni – tudtuk meg Bükösdi Gábor, rajztanártól. – A tanulóink egy év alatt készült munkáit mutatjuk így be. Sajnos sok minden kimarad, mivel vannak pályamunkák, amik jelenleg is versenyeken vannak és olyan művek, amik még nem érkeztek vissza, de így is sikerült megtöltenünk a művelődési központ emeleti galériáját jobbnál-jobb alkotásokkal.