A bonyhádi Kränzlein táncosai május 14-én Solymáron, a Landesrat XI. Országos Német Nemzetiségi Gyermektánc Fesztivál minősítő gáláján szerepeltek, remek eredménnyel. A Zipfelmütz csoport arany minősítést szerzett, ezenkívül elnyerték a Fesztiváldíjat és a Manninger Miklós Táncművészeti Alapítvány díját is.

Az 1987-ben alapított néptáncegyesület nagy hangsúlyt fektet az utánpótlás nevelésére. A Zipfelmütz csoportban 21 gyermek táncol.

– Táncosaink rendszeres szereplői a helyi, regionális és országos rendezvényeknek, felléptek már a Budapest Kongresszusi Központban és a Nemzeti Színházban, valamint sokszor jártunk külföldön is. Ezenfelül többször részesültek arany minősítésben, több különdíj és két Fesztiváldíj birtokosai (Cikói gyermekfarsang, Fordított gyermeklakodalmas) – emelte ki Köhlerné Koch Ilona.

Fő feladatuknak tekintik a magyarországi német kultúra ápolását, továbbadását valamint a még fellelhető tánckincs gyűjtését és színpadra állítását.

– Két egykori táncosunk – Czárth Zsófia és Csanád – dédapja még a II. világháború előtt készített egy kicsinyített lovas kocsit, ami a család féltve őrzött kincse volt. Ezt a kis kocsit többször használtuk, amikor menettáncon léptünk fel, még a Müncheni Oktoberfest-en is ezzel vonultunk. Szerettük volna ezt a kiskocsit egy koreográfiában is bemutatni, így emléket állítva Czárth dédpapának és ennek a kihalt mesterségnek.

Május 14-én „A zöld mezőn” című táncot mutatták be, melyre a koreográfiát Köhlerné Koch Ilona és Énekes Piroska tanították be, valamint a csoportot harmonikán Pecze István kísérte.

– Szülők és nagyszülők is kísérték a gyerekeket, hatalmas élmény volt már maga a részvétel is, arról nem beszélve, hogy a harmadik fesztiváldíjas koreográfiánk. A Manninger Miklós díj számomra mindenképp az egyik legnagyobb elismerés, mivel Miklós az egyik legjelentősebb koreográfus volt és míg élt, baráti kapcsolatot is ápoltunk. Kevés időnk volt a koreográfia betanulására, ennek ellenére nagyon jól teljesítettek a táncosaink.