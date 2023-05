Olvasás 49 perce

Idén is ötször annyiba kerül a könyv, mint egy kiló kenyér

Még mindig lehet öt kenyér árából egy könyvet venni, mondta portálunknak Beke Vince szekszárdi könyvárus, aki az Arany János utcai ABC előtt kínálja a köteteket. Megtudtuk tőle azt is, hogy a könyvpiacon a papír ára miatt következett be drágulás, azonban az emberek továbbra is szeretnek olvasni.

A képen Beke Vince könyvárus látható, könyvesbódéból árulja a köteteket Fotó: Makovics Kornél

Beke Vince szívesen árulja a könyveit a legzordabb időjárás kellős közepette is bódéjából. – Nálam kevesebb a nézelődő, inkább célirányosan keresnek kiadványokat a vásárlók. Az egyik legnépszerűbb magyar szerző Náray Tamás, akinek Barbara – A végzet című történelmi családregényének első része utolsó példányát épp ma reggel vitték el – mondta portálunknak még pénteken. Hozzátette: a mai napig keresik a könyvgyűjtők Leslie L. Lawrence, azaz Lőrincz L. László és Vavyan Fable magyar szerzők könyveit, sokan nagy rajongói a jól ismert sztárszerzőknek. A mesekönyveket is kapkodják, például a Bogyó és Babóca, a Mancs Őrjárat sorozatokat. Az idei évben jelent meg Fazekas Anna Öreg néne őzikéje című meséjének huszonötödik kiadása, amely szintén népszerű a könyvszeretők körében. – Minden korosztály érdeklődik a könyvek iránt, a digitális forradalom nem tudta elvenni az olvasás szeretetét. Bár a papír ára miatt drágább lett a könyv, általánosan elmondható, hogy még az idei évben is öt kenyér árából már lehet kötetet venni. Ez akkor is így volt, amikor gyerek voltam, amikor 3.60 forint volt egy kenyér és körülbelül tizenöt forintba került a könyv – mondta. Ismertette, hogy több mint húsz éve árulja a könyveket bódéjából. A saját olvasási szokásairól elmondta, hogy regényeket már kevesebbet olvas, inkább az életrajzi művek, a zenei iparról szóló kötetek érdeklik. Kedvenc írója Douglas Adams, a Galaxis útikalauz stopposoknak című mű szerzője. Szereti még José Rodrigues dos Santos portugál író műveit, akinek valós alapokon nyugszanak a történetei, és könyvei olvasása közben érdekesebbnél érdekesebb információkhoz lehet jutni. Az egyik ismert szekszárdi könyvesbolt rendelkezésünkre bocsátotta a legfrissebb könyvsikerlistájának adatait. Aszerint a legnépszerűbb könyv jelenleg Vi Keeland: Nico, a harcos című műve. A második L. J. Shen: Gyönyör és fájdalom, a harmadik Holly Jackson Halott kislány a jó kislány című műve. A sorrend ezek után a következő könyvekkel folytatódik: Péntek Tünde: Csak még egy perc, Ava Wilder: Nagy vetítés Hollywoodban, Kelly St. Clare: Szövetség a vámpírokkal, Nathaniel Hawthorne: A skarlát betű, Lia Middleton: Mérgező szeretet, Dirk Rossmann: Tintoretto és barátai, Carol Kirkwood: A görög hold alatt. – A könyvszeretők egyik része úgy vásárol, hogy érdeklik az árak, kizárólag az akciós könyveket keresik. A keresett kiadványokat is megvárják, míg azokat leértékeljük. A másik részüket azonban nem érdeklik az árak, amelyik könyv megtetszik nekik, megvásárolják – mondták a boltban. A kedvelt magyar szerzőkkel kapcsolatban ők is említették Náray Tamást, valamint Szabó Dánielt és Dezső Andrást. A könyvolvasási szokásokról elmondták: tapasztalataik szerint általában este, tévénézés helyett olvasnak az emberek, de akik bírják, buszozás és utazás közben is. Hozzátették, hogy a könyveket bújók már egy ideje a nyaralásukra készülve választják a számukra szimpatikus köteteket, előre többet is, hogy külföldön vagy belföldön napozás, pihenés közben legyen mit olvasniuk.

