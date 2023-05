Már korábban is volt példa arra, hogy a szekszárdi diákszínjátszók „kiléptek” saját intézményükből és bemutatkoztak szélesebb közönségnek is. Ez történt a közelmúltban is, amikor is a Deutsche Bühne Ungarn – díjmentesen látogatható – mini-diákszínjátszófesztiválnak adott otthont. Három csapat, a Junge DBU, a Szekszárdi Garay János Gimnáziumból érkező GJG Színpad és a I. Béla Gimnázium társulata lépett a világot jelentő deszkákra. Méghozzá olyan jelentős érdeklődés mellett, hogy a két középiskola megismételte előadását, másodjára is telt ház előtt.

Fotó: Mártonfai Dénes

A sort a Junge DBU/Ifjú DBU, a Magyarországi Német Színház csoportja nyitotta meg. Bareith Rebekka színházpedagógus-rendező elmondta, hogy a minifesztiválon bemutatott, Der Aufzug oder: Stayin’ alive – A lift avagy: Stayin’alive – című, húsz percet felölelő, német nyelvű darabot a fiatalok állítottak össze. A cselekmény egy emeletes házban játszódik, ahol sok lakás és még több ember van. Véletlenszerű találkozások az utcán, a folyosón, így zajlanak a mindenki számára ismert mindennapok. De néha a lakók mégis olyan helyzetekbe keverednek, amilyenekre nem számítanak...

A Szekszárdi Garay János Gimnáziumban a diákszínjátszásnak régi hagyománya van. A GJG Színpad 2004 óta működik Báló Marianna magyar nyelv és irodalom–könyvtár szakos mesterpedagógus, drámapedagógia szaktanácsadó vezetésével. A tanulók az elmúlt közel húsz évben számos előadást, ünnepi műsort, irodalmi összeállítást mutattak be. A csoport aktívan részt vesz az iskola és azon keresztül a város kulturális életében, az ünnepi műsorok megrendezésében.

– A lutri című, húszperces előadásunk az elsősorban a horror és rejtélyes műveiről ismert Shirley Jackson amerikai író The Lottery című novellájából készült – mondta el lapunknak Báló Marianna, aki egyébként kezdeményezője volt a minifesztiválnak.

– A szerző jelentős közfigyelmet keltett 1948-ban közzétett elbeszélésével. Született belőle képregény, rádiójáték, egyfelvonásos színdarab, játékfilm, sőt balett-előadás is. Az elbeszélés idővel az amerikai oktatásban kötelező olvasmány lett. A műveit jelentős szociológiai és irodalmi elemzésnek vetették alá, és az amerikai irodalom történetének egyik leghíresebb novellájaként írták le. A mi előadásunk fókuszában a hagyomány áll.

A leghosszabb, mintegy harmincöt perces darabot az I. Béla Gimnázium társulata mondhatta magáénak. A Szerelem című összeállításban zömében klasszikus költők – mások mellett Ady Endre, Kosztolányi Dezső, Petőfi Sándor, Radnóti Miklós – versei, versrészletei hangzottak el, de mellettük a nagy közkedveltségnek örvendő, szekszárdi születésű kortárs tehetség, Sohonyai Attila három műve is szerepelt a kínálatban.