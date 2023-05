Találkozó 1 órája

Lánglovagokkal és katonai hagyományőrzőkkel futhatunk össze

Lánglovagok és katonai hagyományőrzők találkozója lesz Bonyhádon a vásártéren szombaton és vasárnap, illetve már pénteken este elindul a ráhangolódás az Átok a Four to four és a Neonverebek helyi zenekarok koncertjeivel.

TEOL TEOL

Katonai hagyományőrző csapat (Beküldött kép)

A program: Május 27., szombat: 9.00 • Ünnepélyes megnyitó

9.30 • Városi felvonulás

10.00 • Jótékonysági futóverseny

• Koszorúzás a világháborús emlékműnél

13.30 • Életfaültetés hőseink emlékére

14.00 • A Bonyhádi Székely Kör és a Bartók Béla AMI előképzős Völgység tánccsoport előadása

14.30 • NAV kutyás bemutatója

15.00 • Napólen-kori hadi ütközet

15.30 • Tűzoltóbemutató

16.00 • Habparty

17.00 • Seniorock táncbemutató

19.00 • ABS zenekar

21.00 • Tom White Rockabilly Show

23.00 • Hofi Disco

1.00 • Záróra Május 28., vasárnap: 9.00 • Veteránkiállítás

14.00 • Záróra A rendezvény ingyenes.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!