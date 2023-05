A történet szerint Jason Bourne-t a Földközi-tengeren olasz halászok mentik ki a vízből. A férfin több sérülés is látható, többek között lövés nyoma. Megmentői ápolják a sebeit, szépen gyógyul, ám nem emlékszik a személyazonosságára, azonban fejlett harcművészeti tudással rendelkezik és több nyelven is folyékonyan beszél. Később egy apró lézervetítőt találnak a bőre alatt, amely egy zürichi széf számát adja meg. Jason Bourne pedig nyomozni kezd, hogy megtudja, ki is ő valójában, és hogy miért és hogyan került félholtan a tengerbe.

Jason Bourne-ről aztán kiderül, hogy a neve is csak egy a sok álnév közül, felesége, gyermekei voltak és köze van az amerikai Központi Hírszerző Ügynökséghez, a Central Intelligence Agency-hez, azaz a CIA-hoz.

A főszerepben Matt Damon amerikai filmszínész látható, akit színészi karrierje mellett filmproducerként és forgatókönyvíróként is jegyeznek.

Számos sikerfilm fűződik a nevéhez, mint például a Good Will Hunting, az Ocean’s Thirteen – a játszma folytatódik, A tégla, a Ryan közlegény megmentése és A tehetséges Mr. Ripley.

A Bourne-rejtély, Moziverzum, 19.00