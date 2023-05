A Garay téren a stúdiót már kedden délután elkezdték építeni a munkások. Az egyik szervező elmondta, reggel 6-tól kezdődik az élő műsor, ami délelőtt 10 óráig tart. A teljes stáb 32 tagú, ebben benne vannak a díszletet építő munkások, a szervezők, illetve a három műsorvezető, Sebestyén Balázs, Vadon János és Rákóczi Ferenc.

A szervezők azt mondták, érdemes a Garay téri helyszínre személyesen is ellátogatni, mert a műsorvezetők sok nyereményjátékra invitálják a hallgatóságot, illetve az egyik szponzor jóvoltából hot-dogot is lehet ingyen kóstolni. Természetesen éjszaka is őrzik a már kész stúdiót.