A most záruló Mesterbérlet nagy újdonsága az volt, hogy 2022-ben a világ legjobbjának választott Budapesti Fesztiválzenekar háromszor is szerepelt a programban, és ők fejezték be rendkívül népszerű művekkel a Filharmonia koncertsorozatát. Az új évadról pedig azt kell tudni, hogy e héttől már kaphatók rá a bérletek, s ismét szerepel majd kétszer Pécsett a top első zenekar. Valamint két alkalommal a Nemzeti Filharmonikusokat is hallhatjuk (a hazai rangsorban ez a zenekar szorítja meg leginkább a világelső magyar együttest), róluk pedig azt érdemes tudni, hogy idén ünneplik fennállásuk 100. évfordulóját, és két koncertre is jönnek az ősszel a Kodály Központba.

De vegyük sorra a Filharmónia zenei eseményeit. A 2023/2024-es Mesterbérlet október 10-én indul, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar játékával, ahol a szólót a Kelemen család, Barnabás, a hegedűművész és felesége, Kokas Katalin brácsaművész játssza, a zenekart pedig Vashegyi György vezényli. A műfajból igazi kedvcsinálót hoznak, könnyed komolyzene lesz műsoron, Mozart- és Haydn-szimfóniák.

